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《英雄聯盟》開發商Riot Games中國全資子公司「上海視拳」官方微博昨（29）日公告，長年擔任中國LPL賽區賽事主持人的任棟於29日淩晨因涉嫌酒駕被有關部門依法羈押，在等待處理結果期間，任棟所有職務都將暫停中止，直到得知相關部門的最後處理結果後，再行進一步展開後續處理工作。

「對於我司任何簽約藝人觸犯法規法紀的行為，我們都將嚴肅處理，絕不姑息。」上海視拳重申，「就今天的事件，待司法處罰定性後，我們將對任棟個人處以嚴肅的懲戒和教育，並且不排除進一步的處理措施。同時，也希望我司所有簽約藝人都引以為戒，遵紀守法，承擔自己的社會責任。」

任棟是《英雄聯盟》中國LPL賽區知名主持人，可以說是LPL的門面擔當，他被玩家熟記的一幕大概就是2016 MSI季中賽期間，當時任棟採訪完「中路魔王」SKT Faker後，一個「請」的手勢，被Faker誤認為握手而伸出手，但任棟並未意會到，Faker只好將手尷尬地收回，被LOL社群網友讚許是唯一在遊戲外擊殺Faker的男人。



任棟作為資深賽事主持人，也有霸氣的一面，歐洲戰隊G2明星選手Perkz曾在去年世界賽小組賽期間，於推特指控LPL賽區戰隊相互洩漏戰術，更揶揄「或許其他隊伍不應該和LPL隊伍團練」。直到淘汰賽期間，任棟抓準機會於賽後採訪，以嚴肅的口氣當面詢問Perkz對於指控LPL一事的看法，而Perkz也在當眾壓力之下公開道歉，足見任棟的霸氣所在。

任棟曾於賽後採訪質問Perkz，讓中國網友一致讚讚賞。

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