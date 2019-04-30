台塑企業今（30）日宣布與台北市立大學市政管理學院共同合作「Formosa宜蘭樂活圈亮點規畫、行銷及景觀改善計畫」，期望透過不同專業領域的學生，運用學校所學的知識及理論，對於龍潭湖地區豐富的人文地產等資源，提出合宜的規畫方案，促使社區再生發展。

在2018年底台塑企業透過舉辦Formosa樂活盃宜蘭生態路跑活動，吸引將近4,000名跑友及民眾共襄盛舉，促進地方觀光活動，緊接著在今年，延續善盡企業社會責任及地方共榮的目標，台塑企業以Formosa樂活圈專案攜手台北市立大學市政管理學院，啟動產學合作計畫。

由市政管理學院邱英浩院長整合3個學系師生，開設共通課程，將都市計畫、都會產業、行銷及衛生福利等不同專業的學生分組，前往宜蘭龍潭湖地區進行實地考察研究，找尋問題並提出改善方案，進而強化企業、學校與在地連結，改善社區發展議題。

為展現台塑企業對於此次產學合作計畫的重視，特於今日下午與台北市立大學市政管理學院共同舉辦產學合作備忘錄簽訂儀式，象徵雙方合作的第一步。本次產學合作內容包括一、對龍潭湖地區整體規畫或亮點開發提出建議，二、針對特殊景點、商家或社區提供改善建議，三、針對龍潭湖風景區特色景觀、土地使用及產業發展提出建議。

台塑企業主管表示，台塑企業除石化、塑膠、纖維等產業對台灣經濟有重要貢獻外，在樂齡健康、休閒養生、預防醫學等層面也做了非常多努力，近年更以「圈」的概念，將廠區周邊在地資源，如社區、小農、商家及地方政府等整合起來，形成一個共榮圈，共同來促進地方經濟發展、活絡地方觀光、照護居民健康。

市政管理學院邱英浩院長也表示，本次合作是學校首度與台塑企業合作，在得知Formosa樂活圈專案推動理念後，就很有興趣想跟台塑來合作，這次以宜蘭龍潭湖為基地，分別對這邊的環境、景觀、都市設計、都市計畫做全面性的討論，學生可以從中間學到滿多東西的，藉由理論與實務的結合，希望可以對龍潭湖地區及Formosa宜蘭樂活圈專案，提出不一樣的創新提案及亮點改善計畫。