全球經濟放緩，就美國無堅不摧？德銀首席經濟學家 Torsten Slok 列了 5 種可能會突然結束美國漫長成長週期的事件：

1. 信貸市場重磅炸彈。

多年來各國央行實行寬鬆貨幣政策，讓全球追逐收益率，若信貸市場爆炸將會是快速的催化劑。「寬鬆貨幣推使一堆投資者進入金融資產，如果突然出現重新定價的風險，例如貸款 (高收益或收益等級) 都可能對經濟有嚴重的負面衝擊。」

2. 消費者疲勞。

美國消費者是美國經濟的主要部分，過去兩年因信用卡利率和車貸利率提高，消費信貸違約率也提高，儘管就業成長強勁，但消費支出放緩恐怕會導致經濟成長漸漸熄火。

3. 貿易戰。

倘若貿易戰更激烈，美國經濟恐怕岌岌可危，尤其是與歐洲之間的貿易戰。由於歐洲成長已經放緩，所以如果雙方貿易緊張氣氛再升溫或是延長僵局，歐美下行風險就會更嚴重。

4. Fed 泛政治化。

美國川普總統不斷抨擊 Fed 和 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 先前升息的舉措，也不滿他們迄今沒有降息打算，他近期選擇的 Fed 委員會成員如

Stephen Moore 和 Herman Cain 也向來政治意味濃厚，但目前川普已確定不提名 Cain，而 Moore 還繼續運作提名確認程序。如果投資者突然認為 Fed 受到政治或選舉嚴重干擾，「恐怕會引發美元崩跌，造成美國長期利率嚴重風險溢價。」

5. 中國經常帳赤字。

一旦中國出現經常帳赤字且必須仰賴海外融資時，人民幣就會有下行風險，這時中國將被迫出售外匯存底，也就是美國公債。Slok 警告，若美國公債需求下降導致長期利率提高，「都有可能阻斷現行的經濟成長趨勢。」

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