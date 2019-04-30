蔡依林太辣了！身為義大利珠寶品牌寶格麗大中華區代言人的她，參與昨（29）日於成都博物館舉行的第四屆「SerpentiForm」靈蛇傳奇珠寶藝術展，Jolin 尺度大開地換穿多套禮服，超有誠意地展現酥胸、美背及辣腿，讓人一飽眼福。

寶格麗於 1940 年代捕捉蛇形符號引人遐想的表現力，以珠寶搭配柔軟的腕錶樹立品牌形象。象徵誘惑、重生與轉型的蛇，帶有致命的吸引力，成為品牌源源不絕的創作靈感。

早在去年摘下品牌代言人頭銜時，蔡依林便自信表示，與魅惑之蛇最呼應的就是自己的「水蛇腰」。如今在活動上她更展現妖嬈身段，不只緊實纖腰，尤其性感美胸和開高岔露出的大長腿，搶盡鋒頭！

在展覽開幕記者會上蔡依林先以一襲金色高級訂製服現身，搭配 Serpenti 頂級珠寶與 Serpenti Forever Diamond Blast 肩背包，大露飽滿美胸與深溝，一坐下更露出雪白美腿，渾身散發女神光采。

晚間的點燈儀式，蔡依林則是穿上一套大紅色的落地晚禮服，不僅大露美背，頸間的 Serpenti 頂級珠寶系列白 K 金鑽石與祖母綠項鍊，優雅地攀附在美頸上，霸氣十足。尤其開高衩的裙襬露出 Jolin 嫩白美腿，腳下穿著 RENE CAOVILLA 招牌蛇型繫帶高跟鞋，蜿蜒向上的線條讓長腿充滿致命吸引力。

「SerpentiForm」靈蛇傳奇珠寶藝術展，將展出來自義大利和大陸的數十件珍貴古物，表現蛇的不同意象，不只有寶格麗現代創作和許多典藏系列珍藏作品，展現從古至今蛇形主題演變的過程與豐富創意，並透過眾多藝術家的創作作品，體現蛇形象徵在當代藝術界的應用。展覽將免費開放至 8 月 25 日，參觀者還可透過品牌代言人舒淇、蔡依林和吳亦凡所錄製的語音導覽，在成都博物館內展開耐人尋味的尋寶活動。