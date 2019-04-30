高雄市長韓國瑜和國民黨主席吳敦義的「吳韓會」今（30）日下午登場，韓國瑜會後發表 4 點聲明，表示自己不參加 2020 總統初選民調，但若黨中央有安排或需要將「予以尊重」。對此，資深媒體人黃創夏用「選而不競」總結韓國瑜的 4 點聲明。

韓國瑜今日下午發表 4 點聲明，雖表明不參加國民黨初選民調，但一句「如黨有需要或安排，尊重新的提名辦法」卻又語帶玄機，網路上也繼先前 5 點聲明後，再度掀起「白話文運動」，分析韓國瑜這 4 點聲明的涵義。

資深媒體人黃創夏也在臉書用白話解析韓國瑜的 4 點結論，第一是「要表達感謝吳敦義提名選高雄市」，黃創夏翻譯為「算你有眼光！」；第二是「深切認為國民黨 2020 總統大選一定要團結」，則是「不是提名我，就不保證團結」；第三「現況的民調，身為高雄市長，他有市民的期待，『我沒有辦法參加』」意指「高雄市民的誠信問題，黨中央去想辦法」；最後一點「如果中央黨部和中常會有其他方式，需要韓國瑜來作各種安排，甚至民調等等予以尊重」，黃創夏則翻譯為「選而不競，你們看著辦」。

黃創夏直指，韓國瑜是「選而不競的高姿態」，因此若有有政見發表會或辯論會，目前不會參加，講白點就是「我不和郭台銘丶朱立倫和王金平並列！一切都是『你們逼我的』，如果要走民調，仍然第一名，就不是『主動』，高雄市民別怨我。」