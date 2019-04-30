中光電 (5371-TW) 今 (30) 日舉行線上法說會，公布第 1 季財報及本季營運展望。財務長何新斌表示，受到全球景氣降溫、買氣衰退影響，導致淡季效應加劇，首季稅後純益 9400 萬元、季減 86.53%、年減 51.4%，每股純益 0.22 元，為 2009 年第 1 季以來新低。

中光電第 1 季營收 112.74 億元，季減 21.78%、年減 8.89%。毛利率 16.33%，季減 3.57 個百分點、年增 0.31 個百分點；營益率 0.52%，季減 4.61 個百分點、年減 0.77 個百分點，稅後純益 9400 萬元，季減 86. 53%、年減 51.4%，每股純益 0.22 元。

影像產品事業群總經理陳士元表示，受傳統淡季與庫戶庫存偏高影響，加上今年缺乏運動賽事推動，第 1 季影像產品事業群營收約 32.81 億元，年減 21%，出貨數量約 20.5 萬台，年減 36%，其中以中低階燈泡投影機衰退比例最高，但 SSI 固態光源及高階投影機出貨相對穩定，單季平均出貨單價較去年同期成長 22.5%。

節能產品事業群總經理林惠姿表示，第 1 季節能產品事業群營收約 54.32 億元，季減 14%，出貨量約 1001 萬片，季減 14.5%，主要是受傳統淡季與 2 月工作天數減少影響，不過因 ODM NB 機種出貨增加，整體出貨單價較去年成長 5%，雖出貨量年減 11.4%，但營收僅較去年同期減少 7%。

何新斌表示，受傳統淡季、全球景氣降溫、工作天數減少影響，第 1 季整體狀況差於去年，預估下半年是影像產品旺季，將推升成長動能。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>