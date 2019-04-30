針對日前有歹徒入侵非24小時營業的7-ELEVEN超商，將整台自動櫃員機（ATM）搬走，中信金控總經理吳一揆今（30）日表示，已強化ATM安全性，包括機器本身會用鋼條來固定在地上，增加搬走難度，還有就是將ATM位置往內移，遠離入口，此事件也沒有影響與超商合作關係。

中信金今日舉行法人說明會，公布自結今（2019）年第1季累計稅前盈餘136.48億元，稅後盈餘110.74億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為14.18%，稅後資產報酬率（ROA）為0.75%，每股稅後盈餘（EPS）為0.57元。其中中信銀行2019年第1季財務及業務表現穩健，與去年同期相比，淨利息收入及放款動能持續成長，手續費收入及交易相關收入動能更較去年第4季大幅回升，整體銀行第1季營收較去年同期成長6.0%。

此外，中信銀行的資產品質維持良好，截至2019年3月底的合併逾期放款比率（含日本東京之星銀行）為0.41%，合併呆帳覆蓋率（含日本東京之星銀行）為314%。

在保險業務部分，台灣人壽2019年第1季總保費（TP）達686.87億元，市占率為7.5%；初年度保費（FYP）為319億元，市占率達8.2%，業界排名第五。受惠於經常性投資收入持續增加及責任準備金成本穩定下降，台灣人壽第1季合併累計稅前盈餘較去年同期成長26.2%。

不過，由於中信銀行在台、澎地區7-ELEVEN門市設置逾5000台ATM，其中超過9成5的ATM提供存款服務。日前桃園市新屋區一間未24小時營業的7-ELEVEN，在凌晨遭4名狂徒敲破玻璃，以鐵鍊將店內ATM偷走，得手百餘萬元逃逸，後來在新竹縣後湖的福興溪被民眾發現失竊的提款機，但只剩空殼，裡頭的126萬現金已被搬空。

今日在中信法說會上，中信金總經理吳一揆也被問到有關ATM設置安全性問題，他強調，已針對非24小時營業的7-ELEVEN，在ATM設置上採取加強固定等方式因應。

中信金財務最高主管暨發言人邱雅玲補充說明，目前主要有2大做法，第一就是將機台以鋼條固定於地板、牆面，增加搬走難度，第二則是重新規畫機台設置地點，主要是往內移，並遠離出入口。她也強調，此次事件並沒有影響中信銀跟7-ELEVEN的合作。