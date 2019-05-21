美國商務部在先前對華為發出禁令，使美國企業不得向華為供應關鍵零組件。隨後美政府又給予華為及其商業夥伴 90 天的臨時許可，以減少禁令對華為全球電信業客戶所帶來的影響。瑞銀 (UBS) 認為，若美國對華為維持長期的禁令，將造成華為部分業務營運中斷，並為相關供應鏈帶來影響。

瑞銀財富管理投資辦公室 (CIO) 的分析師 Sundeep Gantori 在一份報告中表示，在過去華為為了減低對特定供應商的依賴，更傾向購買旗下晶片製造商海思所製造的晶片。然而，對於部分重要零組件，該公司仍須依賴美國科技廠的供應，像是光學及網路處理器等。

儘管有報導表示華為早有準備，已預先儲備庫存，然而在瑞銀的報告中認為，如果針對華為的禁令維持超過 3 到 6 個月，恐讓華為面臨危機，或造成部分業務營運中斷。此外，由於該公司在成本及技術上佔有較大優勢，其他競爭者一時間恐難填補市場空缺，將可能因此拖慢中國 5G 和物聯網等技術的發展。

另一方面，Gantori 也指出，華為供應鏈也可能因中美之間的貿易衝突加劇而中斷，特別是在電信產業部分。在華為被美國商務部列入黑名單後，美國公司被禁止向華為出售或轉移美國技術。如果禁令是長期的，將連帶對華為的主要分布在中國、台灣、美國地區的合作夥伴和投資者產生重大影響，全球科技供應鏈預計也將感受到動盪。

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