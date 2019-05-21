鴻海董事長郭台銘原訂今（21）日晚間要到桃園八德興仁夜市「快閃」迺夜市，不過卻讓現場的媒體苦等了近2個小時後，臨時宣布取消行程。

現場原本打算向郭台銘攔路「檢驗考試」的桃園產業總工會，及桃園市好生活協會的代表，也隨即在現場向郭台銘隔空喊話，要求說明12位富士康同仁跳樓原因，並提出3點訴求，表達「郭台銘選總統 勞工來考試」。

郭台銘原本說好晚間7點半預計現身興仁夜市，在現場上百位民眾和媒體等了1個半小時後，不知是否因為得知有勞工的團體將向郭台銘嗆聲，主辦單位以「因為郭台銘先生突然有要事，所以趕不上八德夜市行程」為由，通知大家「郭台銘不來了！」

桃園產業總工會多位的代表，本來準備了大聲公和抗議海報要向郭台銘攔路考試，不料郭台銘臨時不來，他們最後決定在現場向郭台銘隔空喊話，以「郭台銘選總統，勞工來考試」為由，要求說明之前12位富士康同仁跳樓，到底是自己得了精神病，還是因為鴻海集團的高壓管理？

另外，他們也提出「發生職災時，雇主入刑責」、「增加企業稅收來提高基礎年金」，以及「國定假日應增加至123天」等3點訴求，喊話郭台銘若想要競爭國民黨籍的總統候選人，一定要回應這三個訴求。

桃園市好生活協會常務理事朱梅雪表示，台灣有將近千萬勞工朋友，希望郭台銘提出勞工政策讓勞工工作環境越來越好，而非在過勞工作中生活，「如果郭台銘要代表國民黨參選總統，應該照顧市斗小民的生活，而不是只照顧企業財團。」