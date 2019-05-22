▲知名網紅成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢。（圖／翻攝自 Youtube ）
▲知名網紅成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢。（圖／翻攝自 Youtube ）

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網路紅人「館長」陳之漢日前參與《莒光園地》拍攝，和總統蔡英文意外同台，事後前國安局上校李天鐸卻指稱館長有 7 項前科，卻和總統一起參加莒光日，批評「蔡英文真的是瘋了嗎？」對此，館長今（22）日 PO 出良民證反擊，更強調自己申請的是「全區間」也就是出生到現在的良民證，而上頭清楚寫著「在台灣地區查無犯罪紀錄」。

館長日前受邀參加國軍《莒光園地》節目拍攝，還「巧遇」總統蔡英文，兩人意外同框，但事後李天鐸卻在臉書發文指館長有毒品、竊盗、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪等 7 項前科，痛批「他和總統一起，上莒光日接受表揚，蔡英文真的是瘋了嗎？」而在此之前，網路上已傳言館長有 7 項前科，館長也曾在直播中澄清此事。

為了自清，館長 21 日下午陸續發文透露已向警方申請俗稱「良民證」的警察刑事紀錄證明，今日凌晨就先 PO 出收據，並強調自己申請的是「全區間」良民證，也就是從出生到現在所有刑事紀錄證明，至於網友質疑「 21 歲前有前科會被抹掉」，館長也怒嗆「我當年簽自願役，不能有前科不能有刺青，更要調查家中父母有無前科，那我 19 歲就簽下去，請問你是弱智嗎？」

▲館長22日凌晨先po出收據，並強調自己申請「全區間」的良民證。（圖／翻攝自臉書, 2019.05.22）

還有人質疑館長跟蔡英文同台，兩人關係好能幫他清除前科，館長則說「歡迎各政黨利用各種關係去查，如有我下跪道歉，如果沒有呢？」更不客氣地砲轟「去年我以為民進黨攻擊已經算很猛烈了，今年國民黨攻擊可以說根本不要臉了」。

今日晚間，館長在臉書公布良民證，內容清楚寫著「在台灣地區查無犯罪紀錄。」館長也發文諷刺說他有前科的人「有看過被打臉打到外太空的嗎？我 484 很像白馬王子」。

▲館長22日晚間po出良民證，內容清楚寫著「在台灣地區查無犯罪紀錄。」（圖／翻攝自臉書, 2019.05.22）

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