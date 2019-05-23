民進黨總統初選陷入創黨以來最難的處境，在挺英派眾多的中執會上，原以為可以速戰速決定對比方式，卻因黨主席卓榮泰在中執會喊卡，讓蔡英文的美夢遭破壞，英德之爭不但讓民進黨的總統初選再度延宕，也讓民進黨標榜的民主再度面臨嚴重的挑戰。

對外界而言，或許有人認為蔡賴二人的私心作崇，只顧自己的私利而未想到民進黨的立黨精神，不過對蔡賴二人而言，情況可能並非如此，尤其身為現任總統的蔡英文，在權力趨使下，爭取連任是她一定要走的路。

只是原以為自己有能力爭取到連任機會的蔡英文，卻碰上了一個自認自己可以承擔帶領台灣走未來的賴清德，二人同樣的堅持，也同樣的自信，在兩強相爭下，這場英德之戰，打得既辛苦又難看。

民進黨中執會22日舉行總統初選最後一次的討論會，雙方經過前三次事務性協商後，其實對手機民調的比例並不那麼在意，蔡英文如此，賴清德亦復如此，他們在意的是民調的相互吸納及平衡性，因此是二人對比還是三腳督對比，才是雙方僵持不下的協商關鍵。



黨內知情人士指出，從多個民調結果顯示，蔡英文完全吸納不到中間選票，而賴清德的支持度中，存在著中間選票的支持者 ，兩人若是合作，互補性極高，這就是為何大家都希望能力促「蔡賴配」的原因。

不過，黨內人士也說，如果蔡賴二人無法合作，那麼在分開比較的情況下，賴清德目前挾著中間選票的支持，極可能會勝過蔡英文，這也是為何蔡英文不願接受賴陣營提出的藍綠二人對比，而堅持要加入同樣擁有中間選票的柯文哲的原因，蔡希望柯文哲的加入，能稀釋賴清德中間選票的部分。

蔡賴在對比式民調對象上的堅持，讓雙方事務性協商遭到破局，也讓民進黨這幾個月居中協調的努力，一夕間化為烏有，賴陣營堅持藍綠一對一的對比，而英派要在中執會中強行通過三腳督的對比式民調，雙方強勢作為都讓黨中央面臨非常大的壓力。

黨內幹部坦承，蔡賴雙方都堅持對自己有利的方法，但既使要修法也該有合理性，但他們對黨及五人小組的折衝完全不在意，這也是黨主席與秘書長22 日會在中執會上說重話的原因，中執會雖然在總統初選上採直播，公開整個會議情況，但改規則也必須合情合理。



蔡英文挾雄厚的行政資源，讓多數中執委傾向支持她的提案，不過挺英派的強勢作為，也讓黨中央的幹部看不慣，不少黨內人士都說，挺英派在中執會的強勢作為，讓不少人不以為然，尤其他們想在中執會強行通過三腳督的對比式民調，雖然最後被黨主席卓榮泰給破壞，但仍讓黨內人士深感不妥。

22日的中執會並沒有讓挺英派的提案通過，而賴清德還藉機提出新方案，賴口口聲聲指尊重蔡英文，但仍堅持藍綠對比，這讓蔡陣營及挺英派不滿，不但怒斥黨中央偏袒賴清德，還回批賴陣營「不需要誰讓誰」。

政治沒有永遠的對與錯，也沒有永遠的敵人，蔡英文賴清德在深知如何運用民調對自己最有利下，各自堅持己見，只是這樣的堅持是否能為這個解不開的結劃上句點，就要看蔡賴兩人的政治智慧了。

