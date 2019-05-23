滷味
▲女網友 PO 出自己買的滷味，疑問是否買太貴。（圖／翻攝自臉書社團「斗六人文社交圈」）

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許多人可能還對墾丁的「天價滷味」事件記憶猶新，22 日又有一名女網友提出問題，表示自己在雲林某夜市看到一家人氣頗旺的滷味攤，跟著跟風購買，結果夾了 5 樣之後竟被收 590 元，讓她嚇得 PO 網詢問：「這樣算貴嗎？」

▲過去墾丁大街曾爆出「天價滷味」事件。（資料圖片／翻攝自爆廢公社）

綜合媒體報導，一名女網友 22 日在臉書社團「斗六人文社交圈」中 PO 出一張照片，表示自己逛斗六的夜市時，看到一家人氣滷味攤大排長龍，於是好奇跟著排隊購買，最後夾了高麗菜、豆皮、甜不辣、鳥蛋，以及一些肉共 5 個品項，結帳金額竟然高達 590 元！雖然女網友表示，老闆和他說「肉是手工的！」但這價錢仍令她嚇得詢問網友：「這樣算貴嗎？」

許多網友看了則紛紛回應：「這家貴的很誇張！之前我們也買過兩三次」、「黑心店家，嚇到吃手手」「就算在台北建（腱）子肉、羊肉片，這樣一大包也不用 300」、「太誇張了，這價位可以去吃到飽了…或是點一份中上的牛排了」、「比墾丁大街貴了，太過份了！」

▲許多人常常因為滷味「標價不清」等問題而爆出糾紛。圖片與新聞內容無關。（示意圖／翻攝自 Youtube）

但也有網友持相反意見，表示：「都有標價，嫌貴就別買」、「可能妳夾到比較特別的肉，他的肉價格不一樣」、「肉有其他特別的，價錢不一樣，這家滷味真的很好吃，因為肉都是當天現宰的」、「覺得貴就不要買，做生意也有辛苦的一面，請消費者體諒」、「要買之前可以先詢問價格，或是找有標示售價的攤商，攤商如果有標價就不該再議價！」

▲女網友 PO 出自己買的滷味，疑問是否買太貴。（圖／翻攝自臉書社團「斗六人文社交圈」）

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