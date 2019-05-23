行政院前院長賴清德昨（22）日下午突然現身民進黨中執會場外，提出「贏的策略」，表示只要總統蔡英文民調贏得了韓國瑜，就無條件支持蔡英文競選連任。賴清德辦公室發言人李退之今（23）日表示，希望初選能夠按照已經講好的規則走，也祝高雄市長韓國瑜參加國民黨初選能「心想事成」。

李退之接受媒體訪問表示，昨天中執會進行一個段落在休息過程中，民進黨主席卓榮泰要求雙方協商代表聯絡參選人本身，請雙方能夠提供讓中執會進行下去的想法與意見，賴清德接到通知後，就決定親身前往中央黨部，賴清德並沒有參與開會，只是向主席、秘書長與五人小組成員提供他的意見。

李退之說，目前這樣的方案是對哪一位勝出的門檻放寬，設定是韓國瑜出來參選2020總統，所以只要蔡英文能打贏韓國瑜，賴清德這邊就會全力支持蔡英文連任。李退之強調，參加比賽都要按照講好的規則走，這也是民主社會基本的素養，希望黨中央能維持和諧與團結，能夠打贏明年的大選。

媒體詢問，蔡英文陣營批評賴清德改變初選規則，李退之澄清指出，這已經是最不去作更動，而且也是在公告初選辦法的架構下，過去辦初選也是民進黨在台灣民主歷史上不可抹滅的地位，民進黨也沒有辦初選後再改變規則，賴清德陣營這邊希望大家共同來維護。

李退之表示，賴清德昨天決定自行前往中執會，所有幕僚事先都不知情，這是賴清德展現最大的誠意，他呼籲大家都要有最大包容心，讓初選圓滿推出最強的候選人。

對於被當成綠營的假想敵，韓國瑜稍早受訪時表示，民進黨自己初選規則一變再變，自己卻被當假想敵「愧不敢當」，李退之對此回應表示，「韓市長現在也同意參加國民黨初選，應該沒有什麼愧不敢當的問題，因為每個政黨都有他的機制，預祝韓市長心想事成」。