漢光35號演習將於28日在彰化戰備道舉辦戰機起降實兵演練，高公局為配合國防部辦理戰機起降演練，將於5月26日至29日封閉國1彰化-員林及相關路段，高公局公布疏導措施，籲請用路人配合改道。

高公局表示，部分路段封閉時段分別為5月26日22時至27日6時，封閉國1彰化至員林南向路段及埔鹽系統南向入口，5月27日22時至28日12時，封閉國1彰化至員林雙向路段及埔鹽系統雙向入口，5月28日22時至29日6時，封閉國1彰化至員林南向路段及埔鹽系統南向入口。

高公局指出，道路封閉時段，建議長途用路人行駛國3避開管制路段；短途南向於國1彰化下交流道後，可經由臺19及148縣道銜接員林交流道續往南行；短途北向由國1員林下交流道，則經由148縣道及臺19銜接彰化交流道續往北行。

28日實施「戰備跑道起降」，地點在國道1號彰化戰備道（原稱為花壇戰備道），這是蔡英文總統任內首度進行戰機戰備道起降，包括F-16、IDF經國號、幻象2000戰機與E-2K預警機都將實施戰備道起降演練。

由於戰備道可供戰機起降距離僅2公里，挑戰飛行員的飛行技巧與勇氣。本次彰化戰備道起降，屆時蔡英文也將親臨視導，為國軍加油。國防部長嚴德發表示，空軍剛接收的F-16V戰機也將參與起降演練。