美國股市週四中場大幅下跌，道瓊一度大跌逾 400 點。中美貿易戰擔憂持續帶來壓力，已有更多家公司停止了與中國電信大廠華為的業務往來。

台北時間 23:38

道瓊工業平均指數下跌 371.35 點或 1.44% 至 25405.26。

Nasdaq 指數下跌 117.76 點或 1.52% 至 7633.09。

S&P 500 指數下跌 37.71 點或 1.32% 至 2818.56。

IHS Markit 公司公布，美國 5 月製造業活動成長創 2009 年 9 月以來最慢速度。該數據公布後，股市一度擴大跌幅。

分析師說，貿易情況看來已更為黯淡，股市投資人需謹慎。製造業數據顯示經濟反彈有減緩跡象，但聯準會 (Fed) 並不急於降息。

晶片股下跌，高通股價下跌 2.6%，賽靈思下跌 3.2%。

蘋果股價亦下跌 1.6%。UBS 銀行分析師將蘋果目標股價由 235 美元調降至 225 美元，並指出由於智慧型手機市場轉弱，及中美貿易戰持續，預期蘋果獲利將降低。

設於英國的晶片設計公司 Arm Holdings 說，已停止與華為的業務往來，以符合美國規定。

同時，中國對美國商務部採取了更為強硬的措辭。發言人高峰說，若美國要持續磋商，就應拿出誠意，改正錯誤行為。只有如此，談判才能持續。

他並指出：「美國打壓中國企業，不只嚴重傷害了兩國之間正常的商業合作，也對全球工業與供應鏈的安全構成嚴重威脅。」

美國國務卿蓬佩奧週四告訴 CNBC 說，對話持續非常重要。但他亦說，華為確與中國政府合作。

自 2018 年初以來，中美兩國便對對方商品加徵關稅，使得金融市場遭到重創，並削弱了企業與消費者信心。本月初，中美雙方均對對方商品加徵關稅，緊張因而升高。

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