夏天吃什麼冰？來到芒果盛產的季節，當然是芒果冰！黃澄澄新鮮芒果搭配上甜而不膩的煉乳，一盤芒果雪花冰真是令人清涼脾透開，不但用料實在，芒果的份量也給的非常豪邁，彰化北斗鎮「良」古早味挫冰店的芒果雪花冰，吃起來酸酸甜甜十分涮嘴。

台灣最好吃的芒果雪花冰到底在哪裡？一大盤鮮黃色的芒果口味的雪花冰，旁邊圍了一圈切塊的芒果！雪花冰非常的綿密細緻，是整塊芒果雪花冰所製成；「良」古早味挫冰老闆謝正良說，光是一個一夏天芒果的使用量就超過2噸，採用的玉井愛文芒果，果是與當地果農採契作方式，愛文芒果品質很有保障，雖然愛文芒果的收購價格比一般要來得高，但，還是值得。

用香氣足、甜度高、帶點微酸的愛文芒果，所挫出的天然芒果雪花冰，相當消暑又好吃，謝正良表示，雪花冰是用芒果醬做成冰磚，與一般的清冰完全不一樣，冰磚內就有芒果的清香，酸酸甜甜的滋味十分特別，為單純的芒果味更添層次。

謝正良指出，芒果雪花冰也台灣的一種冰品，有別於傳統的刨冰加入粉圓、芋圓、仙草等，「良」古早味挫冰店所加入的是新鮮的芒果、搭配煉乳淋覆蓋在雪花冰上面，有著清涼解暑的功用，也不會有口乾舌燥的感覺。

謝正良說，金煌芒果的產季在8到10月間，果實長形碩大如木瓜，優點是果肉多、纖維細，但芒果味不像愛文那麼濃郁，吃起來也比較爛，因此市面上的芒果冰也以愛文為主體；豔夏當中來一碗芒果冰大吃特吃就是幸福。