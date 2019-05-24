立法院17日三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」（同婚專法），並於今年5月24日大法官釋憲截止日施行，台灣正式成為亞洲第一個讓同性婚姻合法化的國家。

不過，不少女女戀、男男戀者想經由借精、借卵生子、做試管嬰兒的方式生子，卻因「人工生殖法」和「代理孕母立法草案」並未將同志的婚姻列入對象，現行法律是無法讓同志結婚生子。

彰化婦產科執業醫師蔡鋒博說，從事不孕症醫學治療，臨床上遇到太多不孕症患者求不到子的煎熬，同婚專法立法院3讀通過，已經有女女戀同志上門求診，詢問借精生子、人工受孕做試管嬰兒；蔡鋒博說，現行人工生殖法不在適用或準用範圍內，也就說現行即便已完成同婚登記，依舊不能實行第三方輔助生殖。

蔡鋒博表示，同婚專法「748號解釋施行法」，和現行民法婚姻的權益相比，雖僅缺少「人工生殖」、「收養」等規定， 但也使得同婚求子夢想，就此止步！而未來人工生殖法是否修法，就目前社會氛圍來看，這還是一條漫長之路。

小南（化名）小蘭（化名）經朋友介紹到彰化博元婦產科就診，為要完成生兒育女的目的，他們可說用盡的心力，首先到關島去註冊結婚、領有美國政府核可的結婚證明，他們是合法的婚姻，想透過人工生殖法擁有自己的孩子，台灣政府應該是認證美國的證件文書；但是蔡鋒博還是老實告訴她們，因為她的身分證配偶欄是空白，所以是不能進行試管嬰兒。

蔡鋒博說，令人意外的是，一個禮拜之後她們身分證配偶欄竟然出現了一個男人名子；根據中華民國的法律，他們是合法配偶，所以依法是可以做試管嬰兒的，「完全合乎」中華民國的人工生殖法，但他為求謹慎，特詢問了法官友人。

蔡鋒博指出，根據法官朋友的回覆，幫他們做試管嬰兒的確沒有違法，但是問題出在，醫師已經知道內情了，這樣就會違反醫學倫理，屆時出問題可能還是會有法律上的責任。