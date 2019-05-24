夏季最怕脫妝、結塊、卡粉，但每次看到女明星們飽滿通透的膚質就好羨慕，怎麼都看不見瑕疵！明星們的御用彩妝大師人瑋老師，這次特別分享天氣再悶熱依舊不脫妝秘訣，一起來看看。

日、韓、台的底妝趨勢一直都是以自然妝感為主流，為了呈現立體感和細緻度，專業彩妝師往往需要分區層疊打造亮澤感，如果膚況不好，不僅吃妝慢，還容易脫妝。人瑋老師認為妝前做好保濕是關鍵，只補水絕對不夠，要穩定肌膚必須維持油水平衡。

乾燥的肌膚容易卡粉，妝前濕敷特別重要，洗完臉可以先用化妝棉濕敷，如果上粉底會起屑，要避免使用質地比較厚重的精華液，容易和底妝打架，他特別推薦妝前用美容油保養，能讓肌膚變得飽滿澎潤，上妝更服貼，像是蜜葳特的粉光透彈力雙效露，含有玫瑰花水和玫瑰果油，油水混和的油露狀質地毫無黏膩感，完妝噴也不影響妝容，尤其適合在辦公室冷氣房使用，可達到補水鎖水作用。

加碼推薦迪奧去年底推出的凍妍新肌急救精華油，簡直是萬用油，可密集修復極度乾燥缺水的肌膚，質地像凝露狀，吸收很快，抹在肌膚上沒有油膩感，可在妝前使用，或是加在粉底液、乳液裡，網友分享用完之後細紋細緻許多，臉蛋變的光滑又服貼，保濕力提升一整天都不脫妝。

另外DHC純橄情鑽石精華，使用獨家微粒分散技術，將橄欖精華油與水性美容液，完美融合在精華液中，其中富含大量維他命E，可以幫助肌膚抗氧化、促進新陳代謝，維持肌膚的光澤及透亮度。

綠藤生機捨棄許多肌膚不必要的成分，推出綠色海洋精華油，特別採用仿照肌膚原生脂質的基底油，搭配法國布列塔尼的珍貴海洋藤竹有效成分，清新的草本香氣特別療癒，質地輕薄不厚悶，可提升肌膚緊緻、明亮度。