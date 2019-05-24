把藝術帶入生活，是陶瓷藝術家李存仁的創作精神，李存仁說，薄胎瓷能展現出各種細節之美，產生瓷、光、影三者的對話，影的層次有千變萬化，也創造獨一無二的美。5月23日至6月16日，國立彰化生活美學館舉辦「光影對話-李存仁創作展」，共有130件作品，彰化生活美學館館長尹彙武邀請民眾細細體察陶藝之美。

尹彙武表示，李存仁出生於花蓮，與妻子汪弘玉兩人於文化大學美術系就讀期間相識，是陶瓷界的「神鵰俠侶」。李存仁是工藝獎的常勝軍，在國內外競賽中屢獲佳績，亦是yii品牌工藝師。並獲得福建「德化」國際陶瓷節陶瓷大展、工藝之夢、金鶯獎許多獎項，但李存仁的陶瓷創作觀念，在1997年出現了轉捩點。

李存仁表示，在薄胎胎體上彩繪、雕刻、堆疊、鏤空透雕、鏤空與半鏤空的結合，除了陶瓷本身的藝術，也將光線納為藝術元素，在不同光線強度和角度下，薄胎瓷產生瓷、光、影三者的對話。而之所以定名為「光影對話」有二層意義，一是陶瓷作品與光影的呈現，另一層意義則是作者和觀賞者的對話，希望作者的用心，能夠為觀賞者心領神會。

薄胎瓷，是李存仁的經典之作。輕、薄、潤、透，薄如紙、白如玉、明如鏡、聲如磬，溫潤細緻，晶瑩剔透。李存仁的薄胎瓷有的還比蛋殼更為細薄，特別是作品結合科技，運用奈米材料的自潔特性，在陶瓷燒製過程中加入奈米銀及遠紅外線材料，使其具有抗菌、自潔及除臭的功能，將高科技巧妙融入日常食器與用品，讓藝術更為平易近人，實用性更與時俱近。