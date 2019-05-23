川普政府週四 (23 日) 宣布投入 160 億美元的農業援助計畫，援助援助貿易戰受損的農民。

由於美國祭出華為禁令後，美中關係入冰點，達成貿易協議似乎遙遙無期。川普核心選民主要來自美國農民和藍領工人，在知曉美農將再次承受沒有貿易協議的衝擊後，川普指示美國農業部訂定 160 億援助計畫，抵消美中貿易衝突造成的農民經濟損失。

農業部長佩杜 (Sonny Perdue) 表示，這項補貼計畫將分三階段撥款，總計 145 億美元的直接向農民付款，第一階段計劃於 7 月底完成，第二和第三階段付款具體金額尚待確定，這將取決於貿易進展與貿易協議進度。

農業部長佩杜稱，本次農業援助計畫還包括 14 億美元的糧食採購和 1 億美元的國外市場開發支援。

農業部長佩杜語重心長表示：「農民會告訴大家，他們寧願進行交易而不是接受援助，但在美中沒有達成貿易協議的情況下，他們 (美農) 需要一些支持。」

實際上，這並非川普首次補助其大票倉「美國農民」，去年 7 月，美中貿易戰全面開打時，中國大陸大舉取消美國黃豆、豬肉、玉米和其他作物訂單之下，川普就利用關稅收入，為貿易戰受災戶美農補貼 120 億美元，以及進行人道主義援助窮困國家。

這次週四 (23 日) 宣布的美國農業部計畫的資金，來自美國農業部控制的農場支持帳戶並不會使用關稅收入，也不會有人道主義援助。

此計劃宣布後，芝加哥期貨交易所 (CBOT) 玉米期貨價格大跳水，暫報 390.12 美分，7 月黃豆期貨下滑近 1%，延續先前的跌勢。

此計劃宣布後，玉米期貨價格大跳水。(圖片：investing)

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>