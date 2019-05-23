黃金期貨週四收高，並創一週收盤高點。預期中美貿易僵局曠日持久，全球股市下跌，支撑了黃金走高。

週三，聯準會 (Fed) 公布上次會議的會議記錄，顯示對利率具有耐心的立場，似乎順心自如，黃金亦因而獲得支撑。

6 月黃金收高 11.20 美元，或 0.9%，收於每盎司 1285.40 美元。

分析師說，預期黃金可望測試 1300 美元關卡。

美國股市今日大幅走低，歐洲股市與亞洲股市亦下跌，對黃金市場亦屬利多。

美元指數下跌 0.2% 至 97.889。美元轉弱使得以美元計價商品 — 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

週三公布的 Fed 會議記錄顯示，FOMC 委員同意，他們對利率按兵不動，可能會持續一段時間。此外，中美關稅爭議陷入僵局，中國對美國債券的胃口開始消退，均有助黃金價格反彈。

美國今日公布上週初次申請失業金人數下降至 21.1 萬人，但美國 5 月企業成長創川普勝選之前以來的最慢速度。錯綜的數據對黃金市場少有影響。

其他金屬交易方面，7 月白銀上漲 1.1% 至每盎司 14.613 美元，7 月銅上漲近 0.1% 至每磅 2.681 美元。

7 月白金下跌 0.7% 至每盎司 799.50 美元，並創 2 月以來，交易最熱絡合約最低收盤水準。6 月鈀金收於每盎司 1307.80 美元，下跌 0.4%。

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