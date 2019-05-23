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「維基揭密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）人還在英國倫敦獄中，美國已經迫不及待以他涉嫌參與2010年初美國前陸軍士兵曼寧（Chelsea Manning）竊取機密一案，以18項重罪予以起訴。

現年47歲的亞桑傑因與現任厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno）政府不睦，原本厄國的庇護遭撤，於4月11日被英國警方進入厄國大使館逮捕。不僅如此，亞桑傑在厄瓜多使館內的房間與文件，厄瓜多也任由美國相關人員於20日進入搜查，並帶走文件。

美國CBS NEWS報導，美國維吉尼亞州的聯邦大陪審團起訴亞桑傑18項重罪中，包括違反間諜法的17項罪名，如果被定罪，每項罪名的最高刑期為5至10年。

同時，美國方面也表明拒絕承認亞桑傑記者的身分，因為如果承認亞桑傑是記者，他將可以因為美國憲法保障新聞自由而受到保護。對此，亞桑傑律師之一的波拉克（Barry Pollack）表示，美方對亞桑傑「史無前例」的指控，威脅到所有的記者。

2010年上半年，當時的美國陸軍情報分析員曼寧下載4個數據庫資料，多達數十萬份文件，包括許多機密文件。他將這些下載的資料，包括阿富汗與伊拉克戰爭相關的重要報告，轉交給維基揭密，後於2010年5月被捕；而亞桑傑則與曼寧合作發布機密軍事文件，自此成為美國勢在必得的通緝犯。

亞桑傑自4月被捕以來，一直在倫敦，如今正在監獄服刑50週。他一再宣稱害怕被引渡至美國，預料這場引渡戰爭可能持續好幾個月或好幾年。

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