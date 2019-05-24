投資金額高達600億元的雙子星聯開案，到底有沒有中資介入引發熱議，為此經濟部23日表示，目標是6月底審查完畢，經濟部會謹慎執行。不過，財經名人謝金河24日po文，喊話台北市長柯文哲「你了解于品海先生？」(取得最優申請南海控股負責人)，說南海是雞蛋水餃股，還有高負債，並不是績優的公司，但柯要為此背書，他也只能說「要為台北市民負責！祝福柯市長」。

台北雙子星聯合開發案由香港商南海發展公司及馬來西亞商馬頓有限公司聯合團隊取得最優申請人資格，但裡頭有沒有中資引發立委關切，23日立委質詢時，經濟部長沈榮津說投資人沒有說清楚，才會一再要求補件，強調不是進度慢，還說該案為社會重大議題，經濟部絕對會謹慎執行。

沈榮津承諾，已要求各相關單位在5月25日前送回審查意見，必要時會請投資人來報告，目標在6月底前審查完畢。不過，財信傳媒董事長謝金河23日以「柯市長：你了解于品海先生？」為題po文，指出于品海相關企業背景實在有所疑慮。

謝金河說要了解于品海不難，他不評論于品海個人，但要了解一個人或他個人所有企業的實力，就要看看上市公司的資料。于在香港有兩家上市公司，一家是南海控股(680)，及中國數碼(250)，這兩家上市公司有幾個特色，一是股價很低，南海控股只有0.145港元，中國數碼只有0.063港元，都是鷄蛋水餃股，如果從股價高低來定義企業，兩家都不是績優的公司。

再來是這兩家公司股價低，是因為發行股數實在太多，南海控股發行686.45億股，中國數碼信息發行217.2億股，前者營收81.56億港元，後者只有10.12億，股票發行那麼多，對台灣的投資人來說，這是很不可思議的事。再來是中資問題，南海最大股東是中央𣾀金持有52.2億股，占7.61%，中央滙金是不是中資？這很容易認定。最後，南海控股總負債342.71億港元，換成台幣逾千億，不是小數字。

謝金河說這些數字，大家上網都可查得到，該案上次在郝龍斌市長任內擺過一次烏龍，這次重啓爐灶，是台北市民的門面，也許全民都該關注，「柯市長如果全力為于品海背書，今後的一切，也要為台北市民負責！我祝福柯市長」！