「好男人」或「渣男」，竟然只要上傳照片就能判讀？一名網友用「好男人檢測器」為男星們評分，只見極品天菜、人生勝利組都獲得超低分，還給評語是「雜草」、「苔癬」；相反的，發生醜聞的男星竟然都獲得「好男人」美譽。其他網友也上傳各種怪男、甚至虛構角色測驗結果，笑到不行，直呼檢測器根本做壞了！

一名網友在 PTT 的 joke 版發文，用網路上的「好男人檢測器」，上傳男星照片進行評分。但卻赫然發現男星劉德華、周潤發、李李仁都在「低分組」，被系統評為雜草、苔癬。反而「高分組」則見男星鈕承澤、成龍以及 Youtuber Howhow。這樣的結果讓他懷疑「這個 AI 是不是誤會什麼了」？

文章吸引其他網友也去玩測驗，周星馳電影中的經典搞笑角色「如花」、網紅聖結石、、網紅鄧佳華、麥當勞叔叔，都在 5 分中得到 4 分以上，政治人物也沒有倖免，美國總統川普、立委王世堅甚至中國大陸領導人習近平也都被評為好男人。更令人笑到不行的是網路瘋傳的梗圖「黑人問號」、政治人物連勝文獲得 5 分滿分「極品男」的榮譽。

相反的是，菜男星休傑克曼、「洛基」湯姆‧希德斯頓、王陽明等，臉蛋與身材兼具的極品天菜們竟然都遭狠評低分，被下「雜草」、「苔癬」，讓網友們直呼根本「壞掉了」，「反指標」讓人懷疑，越低分越可能才是真正的好男人。