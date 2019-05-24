▲南山人壽傳出有重大缺失，經理人涉嫌自己先買股，再透過通訊軟體放消息，對此，南山人壽強調，該員已離職且也已主動移送司法調查。（圖／NOWnews資料照）
▲南山人壽5月24日發出聲明，對於新、舊系統轉換產生的問題及造成的困擾，南山人壽致上最深的歉意，全體內勤及業務人員將竭盡全力協助保戶，南山人壽保障保戶權益不受影響。（圖／NOWnews資料照）

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由於新系統問題不斷，南山人壽產業工會號召400名保戶今（24）日上午赴行政院陳情，並提出2訴求包括恢復新舊電腦系統並行，還有需有人對此事負責，請金管會及時作出應有懲處。南山人壽也發出聲明，除對於新、舊系統轉換產生的問題及造成的困擾，致上最深的歉意之外，也強調會竭盡全力協助保戶，保障保戶權益不受影響，並將持續投注資源透過3項改善方案，讓新系統穩定運行。

南山人壽表示，隨著金融科技發展迅速，既有舊系統已無法因應未來營運成長需求，為提升企業競爭力及營運效能，南山人壽啟動境界成就計畫。在整合的作業平台下，連貫保險各階段的作業流程與管理系統，不僅是系統升級方案，更是南山人壽全面性的企業轉型計畫，以奠定永續經營的成長優勢。

南山人壽說，舊系統是以個別保單為基礎進行運作，新系統則是從保戶角度出發，以保戶人生各階段整體保障面向來規劃，因此新、舊系統之設計邏輯截然不同。同時，新系統可優化財務流程效率，提高資訊透明度與及時性，以提前因應未來實施的國際會計制度IFRS17。

在新、舊系統規劃架構及作業流程截然不同、以及因應國際會計制度IFRS17接軌之情況下，經諮詢各方專家意見，審慎評估後認為恢復舊系統並非最佳方案。

南山人壽指出，由於新系統將南山人壽55年來累積的複雜資訊系統架構，且累積的保單資料量有上億筆之多，在在都是計畫推動的重要挑戰。對於新、舊系統轉換造成部分保戶的不便及困擾，南山人壽在保障保戶權益及各項服務不受影響的前提下，採取各項配套措施並全力優化系統服務，目前主要服務項目中，包括核保、理賠效率皆已恢復新系統上線前的服務水準，6月底前契變、收費等亦將恢復服務效能，以提供保戶更快速、便利的服務。

此外，南山人壽也將持續投注資源透過3項改善方案，讓新系統穩定運行：第一，成立保資品控小組，檢核保單系統資料的正確性；第二，引進公正第三方專家，設置全方位的檢核機制，及早發現潛在問題盡速處理；第三，擴充硬體設備，提升系統效能，以充分展現系統優勢。

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