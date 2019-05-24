李沅珉／政治工作者

若問到台灣每年最多人死於何種交通肇事事故？估計有八成的民眾會以為答案是酒駕。

真正的答案可能讓人跌破眼鏡，從2007年至2016年間，法務部法醫研究所從2400多件交通事故死亡解剖案中發現，帶病駕駛死亡案件已成為最大宗，比率遠高於酒駕或毒駕；另一方面，65歲以上高齡駕駛佔全國死亡車禍的比例也從2014年的2成，飆升至2019年的50%，儼然成為安全隱憂。

今年初法務部為了回應民怨，研擬修正刑法公共危險罪章，當時民進黨立委鄭運鵬就曾呼籲以交通專章的形式，將飆車、闖紅燈、蛇行、惡意逼車等危險駕駛行為一併納入重罰，而法醫研究所公布的數據，正好凸顯了酒駕案件佔盡媒體版面，每年奪走更多性命的帶病駕駛、高齡駕駛，竟反而無人重視的荒謬情況。

回頭探討如何防制肇事，重點仍在於駕駛人是否有「不安全駕駛會害人害己」的自覺，若說酒醉駕駛形同馬路上的不定時炸彈，反應退化的高齡駕駛、病發毫無徵兆的慢性病、頻頻打瞌睡的疲勞駕駛，危險性一點也不亞於前者。

防制交通肇事的根本之道就是尊重生命的駕駛道德，尤其帶病駕駛不若酒駕，員警可以透過外觀、酒測立即判斷是否酒醉駕駛，帶病駕駛往往是發生悲劇事後才釐清肇事原因，卻已於事無補，因此更仰賴駕駛人自律。

法務部法醫研究所公布這項數據，除了希望藉此呼籲大眾重視慢性病或年齡對駕駛的潛在安全風險，也在提醒大家別再被媒體牽著鼻子走，除了酒駕，還有各式各樣更危險、更常見的不安全駕駛行為，只是你不知道而已！

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com