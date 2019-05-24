國民黨總統參選人朱立倫今(24)日前往新北市五股參訪蘋果供應鏈的先鋒材料科技公司，媒體問朱與郭台銘拚經濟的差異性，朱立倫說，郭台銘只從企業角度，但他從服務全民的角度，最後將變成全民經濟。

朱立倫參訪結束後受訪指出，台灣有很多像先鋒這樣的無名英雄、傑出的隱形冠軍，政府應該解決廠房空間不足的問題，並解決缺地問題，讓台商回來投資。譬如說，自貿區沒有政黨之別，能讓台商與人才回來，台灣才能走出去。朱立倫說，政治是為經濟服務，不管誰執政，都要秉持這樣的原則。

媒體也問到，朱立倫與鴻海董事長郭台銘都強調經濟，兩人的區隔是什麼？朱立倫回答，郭董只從企業角度，他自己則是從服務企業、服務全民的角度出發。朱立倫提出應該發展生活經濟、庶民經濟，為企業與人民解決問題，最後就會變成全民經濟。

媒體再問，台北市長柯文哲會是國民黨最大的對手嗎？朱立倫回應，不能輕忽柯文哲的實力，雖然某些人認為柯的基礎是空的，不一定能引起風潮，但還是不能輕忽，除非柯確定表態不選，否則應將柯文哲納入黨內初選比較。如果藍軍內鬨分裂，柯文哲就可能影響藍軍選票，綠營也會面臨一樣的問題，若是蔡賴不圓滿，柯文哲一樣會吸收綠營選票，「大家都知道，柯市長最期待就是等著漁翁得利」。