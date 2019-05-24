▲夏天就要到了，在這炎炎夏日，為擴大滿足教師、學生及家長需求，學校都會在教室裡裝設冷氣。（圖／ingimage）
▲夏天就要到了，在這炎炎夏日，為擴大滿足教師、學生及家長需求，學校都會在教室裡裝設冷氣。（圖／ingimage）

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炎炎夏日，為擴大滿足教師、學生及家長需求，學校都會在教室裡裝設冷氣。但近日卻有疑似學生家長的網友在臉書社團 PO 文質疑「為何錢不夠硬是要裝？還分期付款？」，此話題一出引起網友熱烈討論，甚至有網友留言「那如果真的硬要裝，小孩畢業我就把冷氣搬走囉」。

▲每一名家長都希望學生在學校上課，能在舒適的環境學習，效果或許會更佳。只是對於冷氣費用的問題，可能就還需要校方和家長這邊多多討論，才能有一個兩全其美的辦法了。（示意圖／記者陳雅芳攝)
▲每一名家長都希望學生在學校上課，能在舒適的環境學習，效果或許會更佳。只是對於冷氣費用的問題，可能就還需要校方和家長這邊多多討論，才能有一個兩全其美的辦法了。（示意圖／記者陳雅芳攝)

這名學生家長在《爆料公社》中 PO 出一張「冷氣基金募款單」，痛批「這是趕鴨子上架，強迫中獎嗎？」，直指學校一直要募捐，一直用小孩子當藉口硬是要家長捐款裝冷氣。「為何錢不夠硬是要裝？還分期付款？」明明不能確定有能力付出分期的款項，卻硬是要裝，還告知付不出款項會進入違約拆機的訴訟，最後更直言「這感覺就是刀子架在脖子上不得不從吧」。原 PO 更直言，「樂捐是心甘情願」，不是為了配合達成國小都裝冷氣的政策。

▲疑似學生家長的網友在臉書社團 PO 文質疑「為何錢不夠硬是要裝？還分期付款？」。（圖／翻攝自爆料公社）
▲疑似學生家長的網友在臉書社團 PO 文質疑「為何錢不夠硬是要裝？還分期付款？」。（圖／翻攝自爆料公社）

更有其他網友指出，「雖然最後有寫『本募款係自由樂捐不具強迫性質』，不過這樣感覺起來有點差，而且也不知道是不是真的『沒有捐沒關係』，如果真的開始吹冷氣了，孩子會不會被『ㄎㄠㄙㄟ』說當初沒捐錢怎麼還吹冷氣呀！」這名網友提出質疑，「冷氣錢誰出？當屆學生嗎？那畢業了可以搬走嗎？」

台灣的夏天是越來越熱，如果上班工作的地方有冷氣該有多好。家長都希望學生在學校上課，能在舒適的環境學習，效果或許會更佳。只是冷氣費用，可能就還需要校方和家長多多討論，才能有一個兩全其美的辦法了。

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