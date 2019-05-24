「一路走來，我們透過影像，在同志運動這條路上努力，好不容易，我們終於盼到大法官釋憲給予同志婚姻的權利，2019年5月24日開始，台灣同志已經可以結婚。」國片《刺青》導演周美玲坦言，在同志婚姻平權推廣的路上，今年終於可說是開花結果。

因此她在女同性戀電影《刺青》12週年私密放映會上，特地邀請自己執導的舞台劇《偽婚男女》兩位女主角王承嫣（小蠻）以及王樂妍，到場為在場的每一位同志影迷獻上祝福，兩人久未同台公開露面，一見面彼此就送上「熱吻」，直說：「熟悉的觸感又回來了！」原來兩人在排練舞台劇時，吻了超過數百次，甚至入戲吻到牽絲，讓旁人都看到傻眼。

小蠻為了詮釋舞台劇《偽婚男女》帥T模樣，大膽剃頭，英氣逼人狂圈女粉；王樂妍則演出溫柔婉約的「婆」，吸引不少女粉想把她給娶回家，王樂妍透露，在《司法院釋字第七四八號解釋施行法》公布後，第一時間接到至少10組同志朋友婚禮的邀約，邀請她當伴娘，甚至夢到自己懷孕了，還在當同志好友們的伴娘，「朋友告訴我說這個夢是好預兆，表示自己的好事快來了。」王樂妍坦言，真的希望能沾他們的好運，趕緊找到理想的另一半。

有趣的是，《刺青》暌違12年再次公開播放，現場影迷看到片中楊丞琳和梁洛施，兩人舌吻激情的性愛場面，看得臉紅心跳，經現場主持人一問才明白，原來這些片段是當初未公開的畫面，只有收錄在DVD 裡，更打趣說，「12年後大家應該都滿18歲了，更可以去理解電影中刺青的象徵，以及網路世界交友等面貌。」





此外，面對12年前的自己，《刺青》主要演員是元介說：「片中自己不曉得是哪裡來的自信，去展露身材，但拍戲的開心與感動，也讓當時還是歌手的我，感受到當演員的快感。」沈建宏則說，自己在拍攝時只有13歲，面對很多事情都是矇懞懂懂，「這是我人生的第一部電影，就像是坐上時光機器，回到了12年前。」楊丞琳則是透過影片傳達祝福：「恭喜你們可以結婚了！」

