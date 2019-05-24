前人氣 AV 女優蒼井空，於月初生下令和雙胞胎寶寶，生產當天還直播與網友分享喜悅，成為熱門話題。如今三個禮拜過去了，新手媽媽蒼井空投入忙碌的育兒生活，暈頭轉向之餘也不忘在網誌上和粉絲報告近況。最近一篇網誌中蒼井空更透露，自己雖然想親餵母乳，但奈何奶量不夠，還是得讓寶寶喝奶粉，更哀怨表示，「巨乳有什麼用！」讓網友笑翻。

蒼井空表示，新手媽媽的生活相當忙碌，雖然媽媽和妹妹都有來幫忙，但畢竟一次要照顧兩個新生兒，餵奶和換尿布的時候，仍會手忙腳亂。而且原本希望親餵母乳的她，卻遇到擠不出奶水的困境，即便努力按摩或是讓寶寶直接用嘴吸吮，也沒辦法刺激乳腺分泌，只好讓寶寶們喝奶粉。蒼井空無奈地表示：「到底巨乳有什麼作用」，可愛又真實的新手媽媽煩惱，讓網友笑翻。

蒼井空在生產當日的直播，吸引了超過 180 萬人次觀看，蒼井空大聊自己與老公交往的心路歷程，也期許自己未來能夠好好教育小孩，不要成為「怪獸家長」。前人氣 AV 女優的身分，讓蒼井空從懷孕到生產，始終都是外界目光焦點，而且也背負了許多批評的指控。其實蒼井空已經離開 AV 界很久，也已經透過法律途徑要求片商將過去拍攝的影片全數下架，現在的她只想好好做一個平凡的媽媽。

網友紛紛在蒼井空的網誌下留言給予鼓勵，尤其許多女性網友發文分享媽媽經，討論區氣氛十分溫馨。