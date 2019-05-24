日前嘉義縣調查站追查，位於台南市後壁區的泡泡龍有限公司，疑勾結立新塑膠廠回收醫療院所3.8公升及10公升之洗腎藥水空桶，運回廠內去除藥水標籤後，填充洗碗精、漂白水或洗衣精等清潔劑，外觀再黏貼「泡泡龍洗碗精」標籤，製成器皿、衣物洗潔劑對外販售，台南市衛生局已勒令將相關產品回收下架。

嘉義縣調查站查出，「泡泡龍有限公司」負責人張姓男子，明知該洗潔劑工廠未取得一般事業廢棄物清除、再利用許可，竟勾結沈姓男子具有合格廢棄物處理證照的「立新塑膠廠」，以該塑膠工廠名義，向雲嘉南地區醫療院所，以低價回收洗腎藥水空桶，運回洗潔劑工廠去除藥水標籤後，填充洗碗精、漂白水或洗衣精等，再於外觀黏貼「洗碗精」、「洗衣精」等標籤，製成食品器皿或衣物洗潔劑成品，鋪貨至路邊攤販及各大五金賣場零售，供作攤販或一般家庭洗滌、清潔食品器皿或衣物用途。

台南市衛生局食品藥物管理科科長陳明旭表示，洗腎藥水空桶應由合格廠商回收後作為再製原料，並應經粉碎、造粒、吹瓶、射出等程序，始能製成相關塑膠產品使用。惟泡泡龍有限公司未依上開方式回收，直接利用洗腎藥水空桶填充洗潔劑，有藥水殘留之疑慮。

安南醫院指出，洗腎藥水本身係經消毒之乾淨藥水，惟殘留於空桶之藥水，因已與空氣或外界環境接觸，可能有孳生病菌之疑慮。