幫老爸省「私房錢」，這是不可說的秘密！為協助民眾順利完成107年度所得稅結算申報，國立北斗家商遴選認真負責的學生進駐財政部中區國稅局北斗稽徵所納稅服務隊，親切與熱忱的態度獲得北斗民眾的肯定。



今年報稅超有感，但因為大減稅，也演生一些夫妻趣聞！彰化一名負責報稅的太太，因這次減稅獲得一筆「意外之財」，索性放進自己口袋當「私房錢」，沒有向先生說，先生不滿太太「悶不吭聲」，兩人為「減稅」目前陷入冷戰。



這對育有1子1女的夫妻共同申報，今年因為薪資扣除額大幅提高，再再加他們育有2名學齡前子女，稅賦減免相當可觀，即使他們夫妻倆年收入逾120萬元，仍不用繳半毛錢，今退稅逾萬元，全數進負責報稅的太太口袋。



先生說，雖然夫妻財產共有，但綜所稅的錢都是由他的薪資扣除，這筆退稅，太太理應還給他，或至少「告知一一下」，這是「ki mo chi」的問題，但太太「暗槓」，若不是他問起，恐怕以後每月都是「呆呆扣」，報稅後這1萬多元就成為「太太的私房錢」。他說，稅制優化後，他已不用繳稅，但會通知公司把預扣的部分取消。



商二2顏雅盈同學表示，每完成一份申報就覺得很有成就感，藉由這次的機會讓我有滿滿的收穫，這是在課本上學不到的經驗；商二2顧育豪同學表示，經由這次的實習體驗，除了可以真正為民眾服務外，還可以增加課壆上學習不到的事物，例如：如何與民眾溝通與講解、如何進行上機報稅等，這些都是格外珍貴的經驗。



商二1黃鈺茹表示，從一開始的生疏到慢慢熟悉,讓我獲得許多成就感，在這次的實習體驗裡學習到了很多,過程中也遇到各種不同的人和各種問題，但我們試著去學會如何解決問題，這是有別於課堂學習的經驗。



財政部中區國稅局北斗稽徵所主任葉桂嫦說，今年薪資所得扣除額及身心障礙特別扣除額都從12.8萬提高到20萬，幼兒學前特別扣除從2.5萬提高為12萬元，只要你是上班族或家有身心障礙者或家有幼兒者，報稅都非常有感。

