南科管理局與金屬工業研究發展中心今（24）日在南科實中舉行「夏威夷州政府學生大使頒授儀式暨南科FRC 2019新生指導營」，美國夏威夷州政府派駐台北辦事處處長雷均代表頒授學生大使證書予南科實中FRC 6998團隊，這是台灣第一支獲得此殊榮的團隊。

美國主辦、全世界最盛大的「FRC機器人競賽」，今年台灣共有20隊參加比賽，南科實中團隊只有一年製作機器人的經驗，卻主動選擇最有歷史性及挑戰性的夏威夷區賽，不僅絲毫不畏懼各國強隊，更克服語言溝通的障礙，最終獲得企業家精神獎；美國夏威夷州政府駐台辦事處獲知後，特頒授學生大使的殊榮予南科實中。

南科管理局局長林威呈表示，南科實中的學生遠赴夏威夷參加「FRC機器人競賽」，全世界都看見他們的表現非常傑出優秀，夏威夷州政府特別頒給這些學生「學生大使」，在眾多學校、學生中，只有南科實中的學生獲得這項殊榮。

雷均特別提到，近五年夏威夷州政府開始推廣學生大使計畫，針對曾經到夏威夷州從事國際會議或重要國際活動交流；今年FRC比賽有很多國家來到夏威夷，但只頒證給台灣，因為在夏威夷賽事中，南科實中的隊伍真正表現出台灣獨特的傳統精神，可為夏威夷的典範。

頒授儀式當天，特別結合南科FRC 2019新生指導營，希望藉由南科實中的典範，鼓勵台灣更多高中職學生踴躍投入FRC競賽培訓。

南科AI_ROBOT自造基地今年設計一系列FRC機器人競賽課程與專業教案，可讓機器人教育落實於校內課程，真正達到向下扎根的目的，更將南科AI_ROBOT自造基地與南科實中建置為FRC專業訓練基地，讓更多年輕學子便於在基地進行機器人之製作訓練，實現創意並完成機器人製作；南科管理局將持續強化該平台，伴隨年輕學子實現夢想。