同婚結婚正式上路
▲同婚結婚正式上路，彰化縣第一對同婚伴侶是女女配，在員林戶政事務所完成同婚登記。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.24）

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同婚登記上路首日，彰化縣今（24）日上午11點半一對女性伴侶單彥禎、楊佩雯到員林市戶政事務所完成登記，是彰化第一對完成同性結婚伴侶；員林市戶政事務所也播放結婚進行曲慶祝，現場喜氣洋洋，雖然曾經受到質疑，但現在有家人支持。

來自台東的33歲單彥禎與來自員林市的37歲楊佩雯今早在2位女性友人陪伴下前往登記，單彥禎表示，跟配偶相識9個月，彼此一見鍾情，兩週前就來戶政事務所辦理同婚註記，終於等到法案通過，開放第一天就來辦理結婚登記，好好紀念。

▲一對女性伴侶單彥禎、楊佩雯到員林市戶政事務所完成登記結婚，是彰化第一對完成同性結婚伴侶。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.24）

單彥禎說，「我第一眼看到她，就喜歡上她，是一種說不出來的感覺，準備明年補辦婚禮宴請好朋友。」楊佩雯說，「她很溫柔細心，對我非常好，我們常和家人一起吃飯，家人知道我今天要和她到戶政所辦理同婚登記，我們不打算擁有小孩。」

▲24日是同婚登記上路首日，同性伴侶到戶政事務所登記。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.24）

為什麼兩女會選擇上午11時辦理同婚登記，原來她們的證婚人是尤貞雅、尤貞菱姊妹，尤貞雅同性伴侶已相戀14年，今天一早到台中市西區戶政所辦同婚登記後，特地趕到員林為好友辦理同婚登記當證婚人，也互相祝福。

▲24日是同婚登記上路首日，有家人支持，至少認為兩人是受到認同的。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.24）

單彥禎說，結婚前雙方家人都見過面，也很支持兩人結婚，甚至一度要來證婚，種種因素未能前來，兩人打算明年舉辦宴客。兩人未來打算生小孩嗎？楊佩雯說，目前沒考慮到育兒部分，先過好兩人生活比較重要，楊佩雯也說，今天是很特別的日子，感受台灣民主，人人都平等，大家都一樣享有結婚的權力，覺得很棒。

▲同婚結婚正式上路，彰化縣第一對同婚伴侶是女女配，相隔1小時，有一對男男配也在員林戶政事務所完成同婚登記。。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.24）

前來證婚的友人尤貞雅今早8點也在台中與配偶完成同婚登記，結束後再陪同十多年好友單彥禎來員林當證婚人，能跟好友同日結婚感到高興，也希望同性戀者不要放棄這個權力。

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