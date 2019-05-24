NOWnews今日新聞最夯直播節目「小玉巷仔內」，24日（周五）帶網友們來到有「台灣的眼睛」之稱的三貂角燈塔一窺究竟，主持人小玉和首亮相的「燈塔S.H.E」，這次特別走到從未開放的燈塔最上層，帶大家看看二次大戰時，遭盟軍襲擊掃射的遺跡，非常珍貴的拍攝畫面，請網友們千萬不要錯過！

位於貢寮的三貂角燈塔，建於民國24年，當時三貂角海域分別發生了撫順丸及華南丸船難事件，因此日本人在此地蓋設燈塔，至今已擁有超過80年的歷史。

白色圓柱型的三貂角燈塔曾歷經戰火洗禮，二次大戰期間，燈塔遭盟軍炸射而損壞，戰後修復，恢復光明。透過節目鏡頭，可以看到燈塔利用透鏡系統，將光芒照向海岸，而屋頂透鏡的玻璃，可以看到現在的燈塔仍然留有當年機槍掃射的殘跡。

其實燈塔本身就是一個觀光景點，裡面除了觀看海景風光外，還有燈塔及船隻的導航儀器展示，以及電子互動設施，包括電子明信片，連總統蔡英文都曾經到此留下倩影，民眾可以透過電子明信片，為自己拍照留念，最後輸入自己的email，就可以收到到此一遊的紀念。

除此之外，航港局在園區裡裝設24小時監視器，還能將海景分享給在家裡沒有辦法親自前來的民眾，民眾只要登到航港局的局網裡，有個燈塔影像專區，點進裡面的youtube，就可以觀看燈塔即時影像喔！

更多精采內容，敬請鎖定由NOWnews主筆、資深媒體人邱明玉所主持的「小玉巷仔內」。