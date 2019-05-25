可看太陽、金星，你的人際關係阻礙是什麼，看清自己的缺點，才知道問題出在哪，或許你可以想個辦法解決這個問題。

不顧慮他人的感覺、粗暴、自我中心：牡羊座、獅子座、射手座

火象星座的人，其實是非常熱情又直接的，不過這種特質，會讓他們有時候不太懂的場合說話，尤其是牡羊座跟射手座，常常不經過大腦就把話直接吐出來，傷到別人往往不自知啊！

不過獅子座雖然比較愛面子，會稍微修飾一下，但本質上如果夠熟了，一樣還是會容易用說教命令的口氣去指使別人，所以火象星座往往讓人覺得，他們好像不太管別人怎麼想，只顧著一昧地發洩自已的感覺跟想法，人際關係中的同理心缺乏，自然讓人覺得粗暴又太容易傷到人了。

愛懷疑別人、沒有安全感、過度情緒化：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

水象星座的人，總是溫暖又很容易同理別人，適時地會伸出援手，算是人際關係中蠻受歡迎的一組星座。不過呢，他們的絆腳石在於，實在太過敏感的情緒，容易過度解讀別人的行為，然後就很容易傷到他們。雖然他們人很Nice，但這樣敏感的情緒，使人跟他們相處感覺壓力會很大啊！好像只要不滿足他們的期待，他們內心就要上演雪梨大劇場似的！腦補很多劇情，誰都不喜歡被過度解讀啊，所以這種沒有理由情緒化，會是水象星座人際關係最大的阻礙。

自以為聰明、不通人情、喜歡狡辯：雙子座、天秤座、水瓶座

風象星座的人，算是大家都認為人際關係應該最上手的星座（水瓶座除外？）因為他們很會聊天，又有很多想法，跟他們相處總是覺得輕鬆！不過呢，那是當你跟他們立場相同的時候，會有這種舒服的感覺，一旦你們立場是不一樣的，這組星座的人就會想盡辦法要你認同他們，或是對你的立場覺的不屑一顧的態度令人覺得他們在跩個什麼！而且一旦跟他們講起道理，真的可能會被他們鬥到氣炸吧！

固執、地雷很多、讓人覺得很現實：金牛座、處女座、摩羯座

土象星座的人，總是給人一種比較老實穩定的感覺，不過這也會讓人覺得他們不是那麼好親近，而且有自己的生活小圈圈，要打入感覺也不是那麼容易，於是很容易產生距離感。況且，這組星座的人容易給人家一種，好像有好處才會比較熱衷的感覺，也會讓人覺得土象星座的人也未免太現實，所以在人際關係上就容易被人家防著，自然有什麼好康的就不太想要跟這組的星座分享了。

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