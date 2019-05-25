張浩／智庫研究員

蔡英文總統上台以來，兩岸關係急凍，從2016年冷處理兩岸關係到現在大打恐中牌、抗中牌，加上中美貿易戰持續，蔡政府不僅對兩岸僵局視若無睹，更明顯採取一邊倒策略，在中美競逐的大棋盤中倒向美國，作為美國抗中的馬前卒。郭台銘日前接受媒體專訪時便質疑當前的聯美抗中路線，反問蔡英文，「抗中，美國就會挺台嗎?」，又提到「可左右逢源，有兩塊肉吃，為何只選一塊?」郭董雖然是商人，但是對於國際政治的觀察，要比蔡英文高明多了。

蔡英文一邊倒向美國，不禁讓筆者想到毛澤東在1949年6月公布的一邊倒方針，要中國大陸與蘇聯站在同一方對抗美國為首的「西方資本主義陣營」。毛澤東一邊倒方針的利弊，歷年來爭論不少，但是從結果來看，一邊倒方針為中共，甚至為中國老百姓所帶來的利益，遠不如其所造成的傷害來得大。也因為一邊倒方針，中共在60年代與蘇聯決裂後，中華人民共和國頓時成了國際孤兒，連毛澤東在1969年中共九大前夕都說過：「我們現在孤立了，沒有人理我們了」。也因為一邊倒，中共建政初期的經濟與技術大量仰賴蘇聯援助，許多制度也仿造蘇聯，以至於中蘇決裂後中國大陸經濟與技術發展一時陷入困難，一些學自於蘇聯的僵化制度仍遺毒至今。

細數毛澤東一邊倒方針所造成的傷害，最大的當屬介入韓戰所造成的數十萬人員傷亡。1950年韓戰爆發之後，中共無法置身事外，只能成為蘇聯馬前卒，在金日成政權岌岌可危時，中共派出大量「志願軍」進入朝鮮半島幫助金日成，其中就抽調當時在福建沿海準備攻台的解放軍北上援朝。最後，韓戰打了三年，中國大陸付出了數十萬人生命（有一說達百萬人死傷）。

毛澤東一邊倒方針，不只讓中國大陸在韓戰中遭受巨大人員損失，很可能也因此錯失「解放」台灣的機會。根據中研院陳永發教授的研究，1949年美國曾對中共釋出善意，希望改變中共一邊倒方針，但是毛澤東執意實行，最終讓美國人丟掉與中共和解的幻想。美國人與中共和解的希望破滅，也可能是杜魯門總統在韓戰爆發後對台海態度轉變的一個背景因素。1950年1月，杜魯門總統在《福爾摩沙聲明》裡還表明美方對台海局勢採取不介入的態度，但是到了6月份韓戰爆發，杜魯門總統在《韓國情勢聲明》中態度一轉，提出共產黨勢力占領台灣將危害太平洋地區安全與美國的利益，並且派出第七艦隊協防台灣，基本斷絕了解放軍攻台的可能性。換言之，當初毛澤東如果不採一邊倒，而採取與美蘇等距的態度，台灣現在會不會已經是中華人民共和國的一省，還很難說。

回過頭來看看當下，中美貿易戰看起來打得火熱，美國總統川普近期動作不斷，才剛宣布對價值兩千億美金的中國輸美產品提高加徵關稅，沒多久就透過行政命令將華為集團列入美國出口黑名單。美國頻頻出手頗具上風，然而中美貿易戰牽扯太廣，特別是關乎到全球產業鏈，牽一髮動全身，最終可能兩邊都是輸家，也可能未來中美內部都遇到政權更迭，雙方談出和解的共識。台灣在此刻風口浪尖上，因為意識型態要與中國切割和對立，一昧押寶美國，從長遠來看是不智的，國際政治變化常在瞬息之間，今日中美貿易衝突，難不保明日中美貿易緊密合作。

從另一個角度來看，如果中美貿易戰是美國壓制中國崛起稱霸的策略，那麼接下來將是一場長期鬥爭，有別於冷戰時期美蘇肅殺式對壘，中美對壘可能是邊衝突邊談判的節奏。這種間歇性對立與緩和狀況，台灣夾在中間必然受到衝擊，而且對我們生存安全來說極為不穩定。在這樣的局勢之下，我們應該眼光放遠，從台灣如何在未來長期中美競逐的惡劣環境中能夠自立求生的這個目標來訂定當前方針。

面對中美長期的戰略競爭，我們台灣最優的解方可能是作為兩強之間的緩衝區。但是因為歷史糾葛與現實國際政治環境，台灣如果單憑自己力量，恐無法達成，需要有中美兩強的共識，台灣才有可能成為兩強衝突中間的緩衝區。

從這點來看，兩岸簽署和平協議不失為一個讓台灣成為緩衝區的好方案。主要有三個理由：其一，只要與對岸開啟和平協議的對等協商，雙方敵意自動會下降，即便中美之間又起波瀾，中共也不太會拿台灣說事，更不可能無端升高對台敵意，因為這對他們沒有益處，即便中共因為中美矛盾升高而要針對台灣，我們也可以提早從協商中的訊號察覺對方敵意，這樣有助於預先做好防範。其二，只要兩岸對等協商一開啟，等於昭告天下，台海要往和平方向前進，其中一方無端中斷，很可能招致破壞和平的罵名，更甚者，從戰略角度來看，如果中共在協商中無端中斷，等於給美國一個可觀察的戰略情報訊息源，無助於中共在與美國競逐中取得有利地位。其三，兩岸和平協議的結果如果能得到國際認證，等於幫助台灣加了一層保護網，更有利讓台灣成為中美之間的緩衝區。

就以上這三個理由，筆者比較各家倡議和平協議的內容後，發現國會政黨聯盟(簡稱國會黨)提出的「和平協議 一中兩席」，可能是目前的最優解，一方面我們與大陸終止敵意，一方面在一個中國原則下讓我們重獲聯合國席次，等於讓聯合國認證並且大幅增加我們已經消殞殆盡的外部主權，進而強化我們自立自主的能力。如果兩岸最終能簽訂國會黨建議的一中兩席和平協議，對於台灣長久安全與生存來說，可能是最好的途徑。

從冷戰結束到現在這二十八年來，雖然國際格局表面仍是以美國超強為主結構，但是內容已經與冷戰剛結束時有很大的不同，現在的國際關係更為複雜，中美之間也不會是和美蘇之間玩的零和遊戲一樣。在這個前提下，如果再以過去冷戰思維處理兩岸關係，堅持一邊倒，恐怕未來被時代淘汰的只會是舊思維下的台灣了。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com