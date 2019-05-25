傳統觀念多認為運動時間會影響課業學習，以至於部分學校仍為了成就學科犧牲體育課時間，亦或受制於「頭腦簡單、四肢發達」的迷思。近年國外力推「零時體育課」將身體活動切確落實，證明學生只要具備良好體能，反而能提高學習效益。

信誼基金會舉辦兒童發展國際研討會，邀請國內外學者以研究證據和實際案例，翻轉父母和老師對「運動」的成見。

信誼基金會董事長張杏如指出，3C時代生活形態，台灣幼兒園至小學的學童體適能低落，在學校中有情緒困擾的孩子也逐年增加。根據調查發現，近半數兒童沒有每週運動習慣，僅15.5%兒童每週運動3次以上，遠低於國際平均表現。

科技部調查則揭露，台灣3歲幼兒使用手機、平板等電子產品的時間每日竟然高達2.3小時，尚未入學就提前變成小宅男、小宅女。以至於孩童近視率隨年紀日益提升，小二孩童近視率竟高達38.7%。台灣亟須尋求對策維護兒童的身心健康。

信誼基金會邀請兩位國際運動教育專家，以及台灣師範大學體育系研究講座教授張育愷，以研究證明運動與兒童發展間的關聯。

美國愛荷華州立大學「人體運動學系」博士Spyridoula Vazou指出，兒童在身體、認知、情緒和社會關係的全方位健康發展，是讓兒童擁有幸福感，並在學業上表現好的最佳途徑。且越來越多的文獻指出，運動能增進孩子對自己的身體能力、認知能力和社會情緒能力的自我知覺。

張育愷則從大數據與認知神經科學視角，剖析運動與學業表現的關聯。研究顯示，先上體育課再接著學習困難的課業，將使兒童注意力提高、學習效率反而較好，且一次性、強度高的運動也會產生學習效益；有計畫的運動，則能促進大腦的神經傳導物質，讓大腦保持最佳狀態。

教授洪蘭也提出研究強調，當人類在運動時大腦會產生多巴胺、血清素和正腎上腺素，三種神經傳導物質都和學習有直接的關係，其中血清素與人類情緒、記憶有直接關聯，正腎上腺素更和注意力有直接關係。此外，運動時大腦會分泌神經營養素BDNF，使大腦更健康，證明良好運動習慣才是輔助學習的王道。