美國股市週五中場小幅上揚，道瓊一度上漲 180 點。川普總統說貿易戰可能很快結束，為股市帶來利多，但本周仍可能收低。

台北時間 23:39

道瓊工業平均指數上漲 63.50 點或 0.25% 至 25553.97。

Nasdaq 指數上漲 19.80 點或 0.24% 至 7648.08。

S&P 500 指數上漲 4.52 點或 0.16% 至 2826.76。

亞馬遜股價上漲 0.4%，亦拉抬了大盤指數。Piper Jaffray 公司分析師說，二年後，亞馬遜股價可能上漲至 3000 美元。指標股票波音與 Caterpillar 股價分別上漲 2% 與 0.1%。

川普週四下午告訴記者說，他預期中美貿易戰很快將會結束。他還指出，與中國達成的貿易協定，可能取消對中國電信公司華為的嚴格限制。

川普的談話拉抬了市場氣氛，投資人原認為貿易戰耗時將較預期為長。本週至週四收盤為止，道瓊與 S&P 500 下跌逾 1%，Nasdaq 跌幅達 2.4%。

本週以來，原油價格下跌逾 6%。投資人的擔憂蔓延到了其他市場。

分析師說，投資人希望的是確定性，但市場却充滿不確定性。

本週以來，能源股與科技股表現最差。至週四收盤為止，能源股下跌了 3.6%，科技股跌幅為 2.8%。

蘋果股價亦壓低了科技股。分析師擔憂該公司在中國大陸投資過多。本週，蘋果股價下跌近 5%。

分析師說，對中美貿易戰及其對科技業衝擊的擔憂增加，使得投資人與企業飽受壓力。

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