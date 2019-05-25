國內行動支付遍地開花，零售通路也紛紛推出自有行動支付品牌，國內銀行亦鎖定這些擁有龐大會員的零售通路，搶推綁卡優惠。以全聯福利中心來說，相較原本只開放3家銀行信用卡刷卡消費，現在自有行動支付品牌上線後，開放8家銀行綁卡，銀行也祭出綁卡優惠，回饋最高有50%。

根據資策會統計，目前消費者使用行動支付的比率已超過4成，其中18-45歲的年輕青壯年用戶普及率已達6成以上，而56至65歲用戶普及率也有4成，顯示消費者對行動支付接受度逐漸升高。

而根據台北富邦銀行大數據分析顯示，卡友使用電子錢包支付以25至35歲的使用者居多，男女各半，2018年消費卡數有15%成長，在消費筆數簽帳金額也有超過2成以上的成長，使用通路上以高頻剛需的通路使用較頻繁，如超市賣場、交通運輸、餐飲、百貨等，且該客群其剪卡率較低，平均簽帳金額表現也優於整體信用卡客戶18%，顯示行動支付有助於鞏固並持續增加既有客戶黏著度，未來隨著行動支付的應用範圍愈來愈廣泛，使用者、使用場域可望不斷擴增。

若進一步就零售通路來看，消費者最常使用的支付工具，前3名依序為信用卡、行動支付及現金。在行政院施政推動報告中也提到，行動支付未來將有機會逐步取代現金及信用卡，並喊出2020年市占率要達60%，2025年可望邁向90%的目標。

國內零售業者也看到行動支付趨勢，以全台門市近千家的全聯福利中心來說，可說是全台最大超市，會員人數更超過900萬名，除開放行動支付消費之外，更與國泰世華合作開發「PX Pay」，也成為全台首家推出自有行動支付的超市。

也因此，現在到全聯信用卡消費不再侷限3家銀行，只要下載全聯自有行動支付APP，開放8家銀行包括國泰世華、第一、中信、玉山、台北富邦、台新、永豐及聯邦等銀行綁定信用卡或簽帳金融卡，出示QR Code就能付款。

當然，銀行也瞄準這商機，祭出綁卡優惠，其中國泰世華銀行至6月27日推出雙重優惠，除綁卡首刷滿100元就送500點福利點，相當於現金50元，回饋率高達50%。同時，天天單筆刷卡消費滿300元，再享福利點150點（可折抵15元），相當每天最高有5%回饋。

台北富邦銀行則至7月25日首刷滿新台幣500元就送500點福利點外，綁定富邦J卡首刷再加碼送100元刷卡金，以全聯福利點10點可抵1元現金換算，J卡總計最高達30%回饋，若再加上「富邦卡天天滿額送」優惠，單筆消費滿新台幣300元送200點福利點。

而第一、玉山、台新、永豐、聯邦等5家銀行均提供首刷500元送500點，回饋率有10%，而中信銀行則是首刷888元送100點。

另卡友日再加碼，其中第一銀行天天單筆消費300元贈200福利點；玉山銀行天天單筆消費500元贈150點福利點；台新銀行周五、六、日生鮮單筆消費600元，贈300點福利點；永豐銀行天天單筆消費300元贈200點福利點；聯邦銀行天天單筆消費滿300元贈100點福利點；中信銀則是每周日單筆消費888元贈100點福利點。

其實，近來國泰世華銀行搶攻通路會員支付商機，除已與全家、85度C、逛逛停、新光影城、六角美食通等15家業者合作電子錢包，看上的就是這些商家背後龐大的會員數。

國泰世華銀行表示，全聯近年積極開發數位應用，伴隨全聯福利卡數位化，全面升級會員APP，此次合作導入PX Pay行動支付，不僅是全聯會員服務內容的提升，也同步優化國泰世華銀行卡友的消費體驗，卡友可於全聯APP線上刷卡儲值福利金，購物消費還可同步累積福利卡點數，10點福利點即可折抵消費金額1元，讓會員優惠、支付與福利卡點數服務合而為一。