高雄市長韓國瑜對2020選戰表態「Yes I Do」後，多個團體將辦誓師大會，拱韓國瑜選2020總統。韓國瑜今（25）日證實，將出席6月1日在總統府前凱道由後援會所舉辦的誓師活動。

媒體報導，親韓人士透露，在全台基層串連下，韓國瑜首場總統初選造勢「決戰2020．贏回台灣」，確定於6月1日總統府前凱道舉行。韓國瑜25日上午參加高雄港都盃馬術錦標賽，並親臨主持開幕，在會後媒體聯訪時，韓國瑜表示，6月1日好幾個團體群組與自發性後援會申請凱道，希望我能夠參加，我也同意參加，非常感謝他們。

針對韓國瑜選總統一事，台北市長柯文哲曾說「韓國瑜是政治100分、經濟0分」，韓國瑜回應表示，「尊重柯P的講法」。

媒體詢問有沒有覺得中央在「打韓」？韓國瑜緩頰說，行政院副院長陳其邁為高雄爭取捷運經費800億，這是非常好的現象，不因某人當市長中央對高雄爭取的經費就少，但是他也希望中央能夠提供更多協助。

媒體又問，對於外傳中央高官打韓小組直指就是陳其邁，韓國瑜再度緩頰說，對於陳其邁的從中央對高雄的協助非常感謝，我聽到這消息已經聽很多，相信人性是善良的，也相信台灣通過高普考的公務人員、通過嚴格的訓練，能夠為國家、人民效忠，不是為某些政治人物效忠，希望沒有打韓小組這種事。

對於楊秋興請辭兩岸小組招集人，韓國瑜證實已經收到楊的辭呈，但是會極力慰留他，因為現在美中貿易戰問題，讓許多台商想回高雄投資，楊秋興對兩岸交流做很多事，希望楊秋興能夠留下來幫忙，能留下為百姓做事情，也不排除與楊秋興見面。