日本演歌歌手紫艷，於今年3月被發現倒斃在獨居寓所內，終年41歲據悉，當時遺體已經死去數天，境況相當悲慘。近日她的母親接受媒體訪問，直言很後悔讓女兒進入藝能界。

紫艷於1997年以演歌歌手身份入行，曾奪下日本有線大賞新人獎，她在3年前公開跟75歲已婚落語家（落語：日本傳統曲藝之一）桂文枝之間有婚外情，而且不倫戀長達20年，這導致當時紫艷身敗名裂，只好退出歌壇，改進軍AV界發展。

根據日本雜誌《Friday》報導，紫艷所屬事務所社長表示，紫艷的母親因為和女兒失去聯繫，因此聯絡房東上門查看，才發現紫艷已經死了好幾天，而她的遺體經過解剖驗屍後，被判定為病死，死因則可能是服用多種藥物，事務所社長並指出，紫艷精神狀況不佳，常常要吃藥控制，不過她滴酒不沾，「她的房間放了很多藥，可能吃了多種藥有所衝突，才導致喪命。」

對於紫艷「孤獨死在家中」，其母近日接受媒體訪問表示，自己現在每天都以淚洗面，還推翻女兒是自殺身亡的揣測，她說：「警察問我，她有沒有可能是自殺，我認為不會是自殺。」因為紫艷在失聯前曾跟她通電話，表示自己牙疼會去看牙醫，而家中更有可用8個月的隱形眼鏡，她更自責認為，女兒是因為加入藝能界才走上不歸路。

至於紫艷的死因，經過解剖之後發現是死於心臟衰竭。

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