民國103年送到台北市立動物園的歐亞水獺，經過園方的細心照護，今年誕生了第二代，今（25）日台灣市立動物園與浯島城隍廟合作，透過臉書粉絲專頁直播，由城隍爺為剛出生的水獺寶寶取名。經過兩輪擲筊，浯島城隍為小水獺取名「青嶼」，除有「青色島嶼」願景讓金門能永續經營外，諧音「輕語」，也提醒人類對於野生動物應有的態度與尊重。

在今日的水獺命名活動中，由台北市立動物園也同步辦理歐亞水獺等動物的生物多樣性的保育宣導活動，參與網路命名活動預測還可以抽取特色小禮物。

此次的命名活動，由金門縣浯島城隍廟主委楊耀芸負責擲筊，他說，雖然過往未曾舉辦類似的命名活動，但在鎮公所與動物園多次的協調下，城隍爺願意替旅台的水獺命名也是好事，廟內的委員們大家也都樂觀其成並參與相關的活動；透過兩輪的擲筊，城隍爺在「青嶼」、「浯茜」及「莎美」三個名字，第二輪抽出的籤筒獲得聖筊，與村落共名，也可以讓更多人看見金門的聚落故事。

據了解，金門103年經由農委會林務局野生動物救傷收容計畫，將發現的「大金」、「小金」及「金莎」送往台北市立動物園救傷與收容，後續經由配對「金莎」和「小金」順利交配，今年則生出第三隻母獺「青嶼」。

金城鎮長李誠智表示，浯島城隍是金門人最重要的信仰神祉之一，恩澤廣佈的島嶼守護神，也會願意去照護島上的自然萬物；因為歐亞水獺的緣故，遷治339週年的浯島城隍首度開拔到台北動物園繞境，不僅增加宗教文化的深度，也促進宗教觀光實質效益，跨域結合產生更豐富的效果。