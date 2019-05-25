（中央社記者陳至中台北25日電）許多大學以「團體面試」甄選學生，實際上只有介紹校系。教育部高教司長朱俊彰表示，已要求大學檢討該方式的合宜性。

全國高級中等學校教育產業工會今天在台北舉辦「全國高中職教育發展研討會」，教育部次長劉孟奇、大學招聯會執行秘書戴念華等人與會，討論大學選才變革。

劉孟奇在會中說，目前考招制度確實有不完美之處，已請招聯會成立諮詢委員會檢討。例如大學校系採用「團體面試」，卻沒有和學生互動，這類情形需制止。

高教司長朱俊彰會後接受中央社採訪指出，部分校系在個人申請管道第二階段推動「團體面試」，實際進行方式卻只是單純的校系介紹，沒有和學生實質互動，甚至也不占分，教育部已經透過招聯會要求大學檢討。

「沒互動怎麼會是面試呢？」朱俊彰認為團體面試應該是5人一組、10人一組和教授互動，讓教授瞭解學生的特質，不能只有校系自己講講。且既然叫「面試」，就應該占分。

另外，偏鄉、離島學生參加大學面試，常苦於舟車勞頓，交通、住宿費用也是一筆不小的開銷。教育部考慮小規模試辦「視訊面試」，由政府協助相關資訊設備需求。

大學招聯會執行秘書戴念華在研討會上表示，視訊面試涉及公平性問題，並需拿捏視訊和現場面試的標準如何一致，相關細節還需再研議。（編輯：張芷瑄）1080525