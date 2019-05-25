無論是參加宴會、搭配西餐，或者是在家追劇看影集，紅酒都是許多人的最佳良伴。不過，喝紅酒時也有許多「規則」，若是飲用方法錯誤，更可能鬧出笑話，尤其是「紅酒總是不能倒滿」，飲用之前還得「晃一晃」，背後其實有著驚人學問。

據《每日頭條》報導，紅酒並沒有規定一次需要倒多少入杯中，但在一般情況下，普遍會倒至紅酒酒杯高度的三分之一。事實上，紅酒是有生命的，它就像是一位「睡美人」，被倒入酒杯後便開始滿滿甦醒，而紅酒甦醒的關鍵就是空氣，為讓紅酒快速甦醒，就只能倒入 1/3 杯，才能使紅酒大面積接觸到空氣。

其次，若只倒入 1/3 杯，能使杯內有足夠的空間，人們在品酒的同時，可以先聞到酒杯內的紅酒香氣，若是倒了滿杯的紅酒，香氣則會飄散空中。而在飲用紅酒前，許多人習慣「搖晃酒杯」，這個動作可以讓杯內的紅酒自然接觸空氣甦醒、散發酒香，還能讓紅酒的口感更好一些，但也切記搖晃的幅度不宜過大，或是瞎晃酒杯，輕微晃動即可，否則紅酒濺出可能鬧成笑話。

此外，品嚐紅酒一向是「優雅」的代表，紅酒只倒入酒杯 1/3 也是為了美觀，若是一次倒入滿滿一杯，畫面既不優雅、缺乏氣質之外，也較容易造成濺出的情況發生。

※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！