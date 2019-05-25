現年44歲的男神吳彥祖最近出席坎城影展，雖然風采依舊，但身材清瘦不少，沒想到，原來他3月份曾經大病一場，而且因為延誤送醫，只要再延遲一天，他的小命就會不保。

吳彥祖自己透露，3月時老婆Lisa S.因為工作離家數日，家中只剩小孩和一名傭人，而他自己則是早早訂好周末到加拿大的機票，準備跟友人去玩「單板滑雪」（Snow Board）。

可是，就在一個禮拜四，「那天晚上我吃完飯睡覺，到半夜12點突然想吐醒來，本來我以為只是吃錯東西，所以捱到第二天才去看醫生，醫生也以為我是吃錯東西，只開了腸胃藥和止吐藥給我。但我回家吃藥之後，情況並沒有好轉，腹部仍然非常痛，痛到胃好像被人狠踢了好幾下，而且是每10分鐘踢一次，真的從來沒這麼痛過。」

不過吳彥祖又忍了二天，最後10幾個小時都沒有喝水，20幾個鐘頭沒有去廁所，這才讓他感覺事態嚴重，最後找上姊姊送他去醫院。醫生一見到他就說他的肚子好脹，立刻做CT Scan（電腦斷層掃描），發現是他的盲腸發炎導致盲腸潰爛，必須立即開刀！

而且醫生還說，其他人發生這種劇痛，頂多忍耐2個小時，萬萬沒想到吳彥祖居然可以忍3天，簡直不可思議。醫生也強調，如果再晚一天送醫，他可能就會小命不保。