郭台銘與退休警消人員站一起，誓言為警消洗清汙名，消弭不公不義的事。
▲郭台銘與退休警消人員站一起，誓言為警消洗清汙名，消弭不公不義的事。（圖／記者陳惲朋攝 , 2019.05.25）

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鴻海董事長郭台銘為了要消弭台灣不公不義的事，受「媽祖託夢」，將要參與2020年總統大選，今(25)日起一連兩天，在嘉義賴姓地方人士的安排下，到民主聖地-嘉義市及嘉義縣親近人民接地氣。

郭台銘的座車先到嘉義市賴姓地方人士家，下車即先拜媽祖，在民眾的簇擁下，到嘉義的「媽祖婆」許世賢前市長故居，由許前市長的女兒，即現任司法院長張博雅親自接待。郭台銘表示，將效法許世賢前市長的精神為民服務，從政就由嘉義這個民主聖地出發，找出經濟與民主的價值。

嘉義市長黃敏惠、副議長蘇澤峰、傅大偉、陳家平、孫貫志、鄭光宏、張敏琪、前立委江義雄及鈺通飯店董事長黃國芳等人到場表示歡迎；另有「嘉義市退休警察協會」人員舉「蔡政府欠退休警消一個公道」白布條向郭台銘申訴，郭台銘與申訴的退休警消人員站在一起，同時表明，將為退休警休人員洗清汙名，消弭台灣不公不義的事。

黃敏惠指出，郭董在台灣、在世界的布局代表著台灣人的精神最辛苦的地方，很多人知道郭董要來，都希望請郭董來投資，這裡有最好的機會；雲嘉南是台灣的穀倉，可是經濟却是台灣的谷底，不過這裡很重視教育，所以有最好的人才，我們不難看到全世界很多人才都是從雲嘉南走出去的，歡迎郭董的到來，祝福郭董心想事成、事事如意。

郭台銘說，嘉義是民主聖地，也是穀倉之地，但嘉義的經濟却是谷底，所以我們必須要找到一位代表台灣，真正能夠拚經濟、能夠懂科技，能夠打世界盃的，把台灣帶出去，也要從台灣的民主聖地-嘉義出發。

▲郭台銘拜訪嘉義媽祖婆許世賢故居，受到張博雅院長親自接待。（圖／記者陳惲朋攝 , 2019.05.25）
▲郭台銘到嘉義接地氣，市長黃敏惠到場歡迎（圖／記者陳惲朋攝 , 2019.05.25）

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