在炎熱的夏季，肌膚容易出現毛孔粗大、暗沉、爆油等不穩定的狀況，這時候特別需要做好保濕來維持角質健康，如果基底沒打好，容易造成油水不平衡，除了勤敷面膜外，日常也可透過保濕凝凍濕敷法拯救缺水肌！

氣溫升高讓皮脂腺的分泌加速，肌膚水份不足又大出油，想要挑選保養品又很難在「保濕」與「清爽」中找到平衡，在保養的最後一個步驟使用乳液時常感到黏膩悶熱的窒息感，可以換成質地更清爽的保濕凝凍，能充分幫肌膚補水又能減少油光。

有時候T 字部位、下巴容易脫皮泛紅，代表妝前的保養需要再加強，可將凝凍和粉底以 1:2 適量混合，上妝更服貼，減少出油更不易脫妝，或是將凝凍於兩頰均勻塗抹，再將手上剩餘凝凍帶至 T 字部位。

夏天連保養也要透心涼，白天在外被烈日荼毒，可將凝凍冷藏，厚敷於曬後肌膚，冰冰的特別舒服，可鎮定曬紅肌膚，還有降溫效果，補水順便舒緩曬後不適。再來保濕凝凍的質地對油性肌膚來說負擔較小，睡前可取適量厚敷全臉，有效整晚密集補水，隔天睡醒肌膚還是超水潤，讓上妝變服貼。

推薦契爾氏明星商品冰河醣蛋白無油清爽凝凍，無油配方特別適合混合性、油性肌膚，質地清爽不黏膩，好吸收，能瞬間為肌膚大量補水鎖水，濕的同時還能全天抑制油光，一整天都清爽。

此外，小型的保濕產品方便隨身攜帶為肌膚補水，法國品牌DARPHIN推出活水保濕精華棒，內含紅石榴、鹽角草、冰藻精萃及玻尿酸等強效保濕成分，可當作妝前打底使用，或是輕點在上妝後的肌膚，帶有涼感很舒服，還能減少因乾燥而產生的細紋與緊繃。

碧兒泉專為大學生量身訂製「粉保濕系列」，利用３種繽紛色彩代表3款不同功效的產品，除了添加基本的溫泉露保濕成分，還針對乾燥肌、暗沉肌、痘痘肌，不同肌膚問題量身訂製專屬保養，一舉結合保濕修護與機能保養雙重功效，包含粉藍保濕（Q彈）、粉紅保濕（白皙）、粉綠保濕（淨亮），可挑選適合自己膚況的來使用。

粉藍保濕添加雙重玻尿酸與積雪草，能密集保濕、修護肌膚屏障；粉紅搭配維他命C配醣體與歐洲藍莓，能保護肌膚避免氧化傷害、抑制體內黑色素生成讓肌膚白皙；粉綠添加水楊酸與海鹽，能溫和代謝毛孔老廢角質，調理粉刺預防痘痘產生，讓肌膚變得更平滑淨亮。