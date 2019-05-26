邁入第12年的基隆市外木山海上長泳活動今(26)日上午熱鬧登場，吸引近1500名泳客報名體驗，基隆市長林右昌親自主持開幕典禮，祝福大家都能夠順利完賽，更不要忘了要好好欣賞被票選為「10大魅力水域」第1名的山海美景。

教育處表示，今年共有來自全國11縣市202隊1,499人報名參加，其中人數最多的是新北市59隊431人，其次為台北市51隊414人，基隆則為34隊253人，位居第3。身心障礙朋友有11位，外籍人士10位，超過70歲者有36人；其中最年長的是西子灣早泳會84歲的林老先生，最小的則是海興游泳協會10歲的高小妹。

去年親自參與長泳的林右昌說，外木山長泳是台灣唯一下水與上岸處不同的海泳活動，外木山海域更在2015年獲得教育部體育署委由中華民國體育總會辦理「10大魅力水域票選活動」第一名，大家若是游累了還可欣賞海濱風光，色彩繽紛的熱帶魚跟河豚更是隨處可見，因此每年一開放報名都幾乎「秒殺」。

今年活動與以往不同的是，大會以泳帽、救生安全器材作為識別，依泳帽顏色不同分批次下水，獲得不少參與泳客的肯定；且因潮汐變化，所有參加者必須在上午11點前上岸，逾時將由海上維安人員接回岸上，確保安全。來自各縣市參與泳渡的民眾，也都邊游邊欣賞沿途山海美景，完成泳渡木山澳的目標。