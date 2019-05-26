亞洲科技產業指標專業展 – COMPUTEX TAIPEI（台北國際電腦展），即將在5月28日至6月1日於台北盛大展出，主辦單位之一TCA（台北市電腦公會）表示，為提供海內外買主快速採購AI與IoT創新解決方案，COMPUTEX規劃以SmarTEX特展方式在南港展覽館2館4樓展出，內容涵蓋「人工智慧與機器人」、「穿戴與健康科技」、「智慧家庭」、「智慧交通」、「智慧科技解決方案」等五大應用領域，並且有科技部國際產學聯盟（MOST GLORIA）、經濟部工業局（IDB）資料經濟體驗館（Data4Matching）、台灣智慧型紡織品協會（tsta）三大主題館同步展出。

根據IDC研究報告指出，預估2019年全球AI系統支出將高達358億美元，比2018年成長超過44%，並預測2022年AI系統支出將達792億美元，2018～2022期間年複合成長率（CGAR）達38%。由於AI系統是物聯網與智慧應用的核心基礎，因此在SmarTEX當中，包括技嘉科技（GIGABYTE）、麗臺科技（Leadtek）、奇偶科技（Geovision）、訊連科技（CyberLink）、研揚科技（AAEON）、香港商女媧創造台灣分公司（Nuwa Robotics）、優仕達資訊（UserStar）、人因科技（Ergotech）、美商訊能集思智能科技台灣分公司（Synergies）等廠商，將展出AI伺服器、AI技術筆電、AI雲端運算系統、AI深度學習解決方案、AI臉部辨識引擎、智慧零售、智慧安控、AI邊緣運算工業電腦、AI教育機器人、藍牙智能鎖技術、AI智慧雲端翻譯器、AI決策平台等解決方案。

電腦大廠技嘉科技今年以「5G智慧生活圈」為核心，展出三大數位匯流主題，包含智慧生活、資料中心和專業工作站，並展出技嘉全新開發智慧解決方案，包括IoT農業生態箱、智慧穿衣鏡、智慧廣告機、人臉辨識等應用。結合多家夥伴，如工研院合作的5G iMEC邊緣運算和AI深度學習訓練、深耕許久的軟體定義儲存與AI混和雲應用，以滿足企業數位轉型需求量身打造之解決方案。PCIe 4.0 SSD、AERO筆電配4K螢幕等全新產品，更是展場亮點所在。

根據IDC研究報告指出，預估2019年全球物聯網解決方案支出將達7450億美元，比2018年成長超過15.4%，並預測2022年物聯網解決方案支出將超過1兆美元，2017～2022期間年複合成長率（CGAR）均為雙位數。因為物聯網解決方案市場商機快速成長，包括經濟部工業局（IDB）資料經濟體驗館（Data4Matching）、訊舟科技（Edimax）、英飛凌科技（Infineon Technologies）、富欣實業（Full Enterprise）、威臣科技（Winstream）、網奕資訊（HABOOK）、神通資訊科技（MiTAC Information Technology）、福邦科技（Micromax）、盛源精密（Rich Source Precision）、蒙恬科技（PenPower）、物聯智慧（ThroughTek）、光鈦國際（Ajita）、尚茂智能（SUNMORE SMART）、車王電子（Mobiletron）、金恩科技（King-On）、鈺創科技（Etron）、天奕科技（STARWING）、安瀚科技（SecuX）等廠商，將展出資料經濟解決方案、物聯網雲端系統、物聯網KIOSK、智慧晶片、智能家居、電源管理、智慧教學、智慧工廠、智慧交通、智慧圖書館、電子化政府、智慧企業、智慧校園與醫療、智慧金融、車用物聯網、3D感測用晶片、「公分級」室內定位系統、區塊鏈安全裝置等產品。

德國大廠英飛凌將以「智慧未來」為主題，在台北國際電腦展SmarTEX中展示應用於智慧城市、智慧工廠和智慧家庭等領域的半導體技術和智慧晶片解決方案。包括內建雷達感測器、微控制器及安全晶片的智慧路燈系統，提供3D臉部解鎖及隔空手勢辨識功能的REAL3 3D感測晶片，用於距離及生命表徵偵測的24GHz與60GHz雷達感測方案。在智慧工廠部分，則包括展示半導體工藝技術的12吋薄晶圓與內建EasyBRIDGE橋式整流模組的SCARA機器手臂。此外，也將展出獲得COMPUTEX Best Choice Award 類別獎的氮化鎵高壓電晶體CoolGaN e-mode HEMT系列產品。

一般民眾若想要參觀，得把握唯一開放的6月1日，票價是200元。